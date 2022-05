Sergei Lavrov negou, no domingo, que Vladimir Putin estaria doente, com cancro no sangue, afirmando que não há quaisquer sinais disso.

Guerra na Ucrânia

Putin não tem cancro, confirma Sergei Lavrov

Redação Sergei Lavrov negou, no domingo, que Vladimir Putin estaria doente, com cancro no sangue, afirmando que não há quaisquer sinais disso.

A saúde e a vida privada de Putin são temas tabu na Rússia, quase nunca mencionados em público. Mas, em resposta a uma pergunta do canal de televisão francês TF1, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, falou sobre os rumores de que o Presidente estaria com cancro no sangue: "Não acredito que alguém que esteja no seu perfeito juízo possa ver nesta pessoa (Putin) quaisquer sinais de doença".



Lavrov salientou que Vladimir Putin, que faz 70 anos em outubro, apareceu em público "todos os dias" nos últimos meses. "Pode vê-lo no ecrã, ler ou ouvir os seus discursos. Deixo para aqueles que espalham tais rumores para o resolverem com a sua consciência, apesar das oportunidades diárias que têm de o verificar", disse.

Também o realizador norte-americano Oliver Stone afirmou que Putin já tinha recuperado de um cancro no passado.



O cineasta, que entrevistou Putin durante dois anos, entre 2015 e 2017, e novamente em 2019, disse numa entrevista ao Lex Fridman Podcast em meados de maio que "Putin teve este cancro e superou-o. Mas também tem estado isolado por causa da covid-19".

Sobre a invasão da Ucrânia, Stone deu a entender que talvez o Presidente russo "tenha perdido o contacto com as pessoas". E que Putin parecia "não estar bem informado", sugerindo que tinha sobrestimado "o grau de cooperação" que as forças russas iriam receber pró-russos na Ucrânia.





(Com agências)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.