Guerra na Ucrânia

Putin impõe lei marcial nas regiões anexadas ilegalmente

O Presidente russo Vladimir Putin ordenou, esta quarta-feira, a extensão da lei marcial a quatro zonas ocupadas da Ucrânia e reforçou dramaticamente a segurança nas regiões vizinhas à medida que o avanço das forças de Kiev continua a pressionar as tropas russas.

Numa reunião do Conselho de Segurança da Rússia, Putin disse que os regimes de lei militar existentes nas regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson da Ucrânia, que anexou no mês passado, deveriam ser prolongados em concertação com a lei russa.

Além disso, impôs uma maior segurança em seis regiões da Rússia perto da fronteira com a Ucrânia, bem como na Crimeia, que anexou em 2014. As novas regras impõem limites à circulação para entrar e sair das regiões, permitem às autoridades locais deslocar civis para fora das zonas de combate e dá poderes acrescidos aos militares.

Governadores regionais vão mais poder

Putin disse que o primeiro-ministro, Mikhail Mishustin, assumirá a direção de um novo conselho de coordenação para trabalhar em questões de segurança a nível nacional. Os governadores regionais irão também obter poderes mais amplos para lidar com a segurança e apoio às famílias de reservistas chamados ao serviço militar.

A ordem veio depois de as autoridades de ocupação russas terem dito anteriormente que vão deixar o centro de Kherson e dirigir-se para a margem oriental do rio Dnipro, uma vez que as forças ucranianas continuam uma contraofensiva na área. O governador russo Vladimir Saldo disse à televisão estatal que não há planos para entregar a cidade, que foi a primeira capital regional a cair para a Rússia durante a invasão.

A agência noticiosa estatal Tass informou que funcionários russos enviaram mensagens de alerta aos residentes da cidade ao início do dia e planeiam deslocar até 60.000 pessoas de áreas do lado ocidental do Dnipro.

