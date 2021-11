Minsk, que cortou laços com várias capitais ocidentais, está a resistir às sanções graças ao apoio político, militar e financeiro de Moscovo.

Putin garante apoio a Lukashenko contra "tentativas de interferir nos assuntos internos dos" dois países

O Presidente russo Vladimir Putin renovou, nesta quinta-feira, o seu apoio ao regime bielorrusso de Alexander Lukashenko, que se encontra sob sanções ocidentais.

"Tencionamos unir-nos contra as tentativas de interferir nos assuntos internos dos nossos países soberanos", disse Putin numa videoconferência com Lukashenko. "A Rússia, evidentemente, continuará a prestar assistência ao povo irmão da Bielorrússia. Não há dúvidas quanto a isso", insistiu.

Putin falou numa conferência para celebrar a assinatura de 28 acordos, incluindo os económicos, destinados a aproximar os dois países sob a liderança de Moscovo. Segundo Putin, estes visam "pôr em prática uma estratégia macroeconómica coordenada" através da harmonização, por exemplo, de certas regras sobre tributação e crédito, ou nos setores da energia, agrícola e industrial.

Lukashenko, que tem governado a Bielorrússia com mão de ferro desde 1994, agradeceu a Putin pelo seu apoio, dizendo que "as pressões externas sem precedentes representam um teste importante para a força das relações entre os nossos países".

Embora as suas relações nem sempre tenham sido fáceis, o Putin é agora o principal apoiante do Lukashenko, cujo regime tem estado diplomaticamente isolado desde a sua controversa reeleição no ano passado. Os Estados Unidos e a União Europeia impuseram sanções ao regime bielorrusso como castigo pela sua brutal repressão de manifestações em larga escala que irromperam para contestar o resultado eleitoral.

Minsk, que cortou laços com várias capitais ocidentais - forçando a partida do embaixador francês no mês passado, por exemplo - está a resistir às sanções graças ao apoio político, militar e financeiro de Moscovo.

Lukashenko acusa os governos ocidentais de fomentarem os protestos na esperança de provocar uma revolução para criar instabilidade aos aliados da Rússia.

