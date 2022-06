"Se a Ucrânia cair, os Estados Bálticos serão os próximos", avisou o ex-primeiro-ministro russo, que é agora um dos líderes da oposição a Putin.

Guerra na Ucrânia

Putin está "fora de si" e guerra pode durar dois anos

Mikhail Kasyanov foi primeiro-ministro de Vladimir Putin, entre 2000 e 2004, mas nunca imaginou que o Presidente russo começasse uma guerra em grande escala contra a Ucrânia, disse numa entrevista à AFP.

O ex-governante, que defendeu laços estreitos com o Ocidente enquanto primeiro-ministro, disse que, como muitos outros russos, não acreditava nas semanas anteriores à guerra que a invasão pudesse acontecer.

Kasyanov só compreendeu que Putin não estava a fazer bluff quando o viu convocar a liderança máxima do país, três dias antes da invasão a 24 de fevereiro. "Quando vi a reunião do Conselho de Segurança da Rússia, percebi que sim, ia haver uma guerra", acrescentando que sente que Putin já não está a pensar certo.

"Conheço estas pessoas e, ao observá-las, vejo que Putin já estava fora de si. Não no sentido médico, mas em termos políticos", disse.

Reunião entre Vladimir Putin e o antigo primeiro-ministro, Mikhail Kasyanov, no Kremlin, em 2004. Foto: Tass/AFP

"Eu conhecia um Putin diferente", lembra. Após ter sido demitido por Putin, Kasyanov juntou-se à oposição russa e tornou-se um dos críticos mais expressos do Kremlin. É agora o líder do partido da oposição People's Freedom Party.

O ex-governante prevê que a guerra pode durar até dois anos e disse que é imperativo que a Ucrânia vença. "Se a Ucrânia cair, os Estados Bálticos serão os próximos", avisa. O resultado da guerra também vai determinar o futuro da Rússia, considerou também. Kasyanov disse que discordou "categoricamente" da sugestão do Presidente francês, Emmanuel Macron, de que Putin não deveria ser humilhado.

Também repreendeu os apelos para que a Ucrânia ceda território para pôr fim à guerra. "O que fez Putin para merecer isso? Esta é uma posição excessivamente pragmática. Creio que isto está errado e espero que o Ocidente não siga por esse caminho", defende.

Regime russo vive da impunidade e medo

Kasyanov disse à AFP que Putin conseguiu nos últimos 20 anos construir um sistema baseado na impunidade e no medo. "Estas são os feitos de um sistema que, com o encorajamento de Putin como chefe de Estado, começou a funcionar mesmo de uma forma mais cínica e cruel do que nas fases finais da União Soviética", explica. "Essencialmente, este é um sistema do KGB baseado na completa ilegalidade. É evidente que eles não esperam qualquer punição".

Kasyanov disse ter deixado a Rússia por causa da guerra e estar a viver na Europa, mas recusou-se a revelar a localização por motivos de segurança.

No passado, os críticos acusaram a oposição russa de estar irremediavelmente dividida, mas Kasyanov disse estar confiante de que as coisas seriam agora diferentes. "Não tenho dúvidas de que agora, após a tragédia a que todos estamos a assistir, a oposição se unirá".

