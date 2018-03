Presidente russo recebeu mais de 76% dos votos por entre notícias de irregularidades.

Putin eleito por esmagadora maioria para quarto mandato

Vladimir Putin vai ficar no poder até 2024, depois de ter sido reeleito para o cargo de presidente da Rússia. Com cerca de 77% dos votos, Putin vai ficar no poder até 2024, altura em que terminará este mandato.



"Vejo nesta eleição a confiança e a esperança do nosso povo", afirmou Putin, discursando na Praça Manezh, perto do Kremlin. Na altura, aproveitou ainda para referir que, "por enquanto", não pensa numa reforma da Constituição para permanecer no poder para lá do atual mandato, classificando ainda como "mentiras, disparates e lixo" as informações que apontam para o envolvimento russo na tentativa de assassínio do ex-espião Sergey Kripal e da filha.



Segundo os dados divulgados pela Comissão Central Eleitoral, o chefe de Estado russo teve direito a mais de 56 milhões de votos, ultrapassando o seu próprio recorde, estabelecido em 2004, com um registo de 49,5 milhões de votos. Putin ficou à frente de Pavel Grudinin, que tinha o apoio dos comunistas e recolheu 11,79%, seguindo-se Vladimir Jirinovski com 5,66% dos votos.



Perto de 60% dos eleitores foram votar, tendo observadores do grupo independente Golos, que faziam o acompanhamento do processo eleitoral, denunciado irregularidades como oferta de alimentação e descontos em lojas próximas dos locais de voto em diversos pontos do país, segundo informações da agência France Presse.



