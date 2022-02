Os líderes da Rússia e dos Estados Unidos concordaram "em princípio", este domingo, com o encontro proposto por Emmanuel Macron.

Tensão

Putin e Biden aceitam cimeira sobre segurança na Europa

Lusa Os líderes da Rússia e dos Estados Unidos concordaram "em princípio", este domingo, com a realização de uma cimeira sobre a segurança, proposta pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

A Presidência francesa indicou num breve comunicado que, em sucessivas conversas telefónicas com os dois líderes, Macron propôs que uma cimeira sobre segurança e estabilidade estratégica na Europa seja realizada, primeiro entre Putin e Biden, "e depois com todas as partes envolvidas".



O Eliseu observou que tanto Biden quanto Putin aceitaram o encontro, que segundo as autoridades francesas "só pode ser realizado se a Rússia não invadir a Ucrânia".

Biden pronto para encontro com Putin e evitar guerra Depois de, nos últimos dias, ter estabelecido contacto com os vários líderes europeus, “o Presidente Biden está pronto para se encontrar com o Presidente Putin a qualquer momento e em qualquer formato”, afirmou o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, irão abordar o conteúdo desta cimeira durante uma reunião bilateral a 24 de fevereiro, enquanto Macron também trabalhará "com todas as partes envolvidas" para preparar a cimeira.

As conversas de Macron com Putin e Biden fizeram parte dos esforços diplomáticos feitos pelo chefe de Estado francês neste fim de semana para reduzir a tensão no leste da Ucrânia e evitar que a situação se deteriore.

Zelensky pede cessar-fogo imediato no leste ucraniano após falar com Macron O pedido do chefe de Estado ucraniano foi feito depois do presidente francês Emmanuel Macron e do presidente russo Vladimir Putin, que também falaram hoje, terem concordado em fazer todos os possíveis para conseguir um cessar-fogo no leste da Ucrânia.

O presidente francês conversou por duas vezes com Putin e duas vezes com o presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, além de ter ainda falado com Biden, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Macron conversou com Putin durante duas horas e 45 minutos, especificou o Eliseu, que havia indicado horas antes que a prioridade para a França é restabelecer o cessar-fogo no leste da Ucrânia, palco de um conflito entre o exército ucraniano e milícias pró-russas.

