O Ocidente está a tentar "dividir" a Rússia na Ucrânia, disse o Presidente russo Vladimir Putin no domingo.

Guerra na Ucrània

Putin diz que está disponível para negociar

AFP O Ocidente está a tentar "dividir" a Rússia na Ucrânia, disse o Presidente russo Vladimir Putin no domingo.

O Ocidente está a tentar "dividir" a Rússia na Ucrânia, disse o Presidente russo Vladimir Putin no domingo, após mais de 10 meses de ofensiva militar do Kremlin no seu vizinho. "Tudo se baseia na política dos nossos adversários geopolíticos, que visam dividir a Rússia, a Rússia histórica", disse ele numa entrevista, cujo pequeno excerto foi transmitido na televisão pública russa. "Sempre tentaram fazer isto, estão a tentar fazê-lo agora, mas o nosso objectivo é bastante diferente: unir o povo russo", disse ele.

O presidente russo já tinha justificado a intervenção militar na Ucrânia em várias ocasiões pela necessidade de reunir ucranianos e russos, que seriam um e o mesmo povo, aos seus olhos. De acordo com Vladimir Putin, o exército russo está "a agir na direcção certa" na Ucrânia. "Estamos a proteger os nossos interesses nacionais, os interesses dos nossos cidadãos, do nosso povo", afirmou, enquanto a ofensiva militar russa se arrasta há mais de dez meses na Ucrânia. Putin denunciou uma vez mais a posição de Kiev e dos seus aliados ocidentais que "se recusam a realizar conversações", reafirmando a sua "disponibilidade para negociar com todos os participantes neste processo, a fim de alcançar resultados aceitáveis".

"Tentámos sempre assegurar que quaisquer disputas que surjam sejam resolvidas por meios pacíficos, através de negociações", disse ele.

Questionado sobre a próxima entrega de um sistema de defesa aérea Patriota de Washington a Kiev, na sequência da visita do Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aos Estados Unidos, o presidente russo disse estar "100%" seguro de que o exército russo "destruiria" este equipamento, que o exército ucraniano vinha a exigir ao seu aliado americano há vários meses. "Claro que o destruiremos, 100% de certeza", disse ele na televisão russa.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.