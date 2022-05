Putin diz a Macron que ocidente deve deixar de fornecer armas à Ucrânia

Dia do Trabalhador 1º de Maio na Rússia com reivindições laborais e alusão à guerra na Ucrânia

Simpatizantes do Partido Comunista Russo e do ultranacionalista partido liberal democrático (LDPR) celebraram o 1º de Maio em Moscovo com reivindicações sociais e laborais, mas também com alusões à guerra na Ucrânia.