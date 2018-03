Com as eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 18, Vladimir Putin faz discurso com avisos externos.

Putin deixa ameaça aos Estados Unidos

Novas armas estarão em fase de testes.

Pronto para conquistar um quarto mandato como presidente da Rússia nas eleições do próximo dia 18, Vladimir Putin deixou ameaça aos Estados Unidos, afirmando que o país desenvolveu, e tem em fase de testes, "novas armas nucleares capazes de superar o sistema de defesa anti-balístico" dos EUA.



Putin falava para a elite política local, num discurso transmitido pela televisão nacional, espécie de discurso sobre o Estado da nação, tendo mostrado imagens em vídeo e animação de mísseis de cruzeiro nucleares, drones submarinos e diversas outras armas desenvolvidas, segundo o líder russo, como resposta à retirada norte-americana do tratado sobre mísseis anti-balísticos, assinado com a então União Soviética em 1972.



"Não nos ouviram na altura, ouçam-nos agora", disse, citado pelo diário The Guardian. "Quero dizer àqueles que, nos últimos 15 anos, têm promovido uma escalada na corrida ao armamento para ganharem vantagens unilaterais, imporem restrições e sanções em relação à Rússia: a tentativa de dobrarem a Rússia falhou", acrescentou, citado pelo diário britânico.



Recorde-se que, recentemente, o Pentágono anunciou uma "nova política de armas nucleares", na sequência da promessa deixada por Donald Trump sobre o desenvolvimento de um arsenal "tão poderoso que possa deter qualquer ato de agressão". Essa política foi vista por observadores como uma forma de contrariar armamento similar do lado russo.

