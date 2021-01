Putin defende “normalização” das relações com Estados Unidos

EUA. O desafio de reconstruir um país dividido

Como na guerra civil que dilacerou o país durante quatro anos, Joe Biden tem pela frente o repto de conseguir superar as diferenças políticas num mandato que se antevê turbulento. A presidência Trump vai fazer parte do passado já a partir desta quarta-feira, apesar do trumpismo parecer cada vez mais enraizado na sociedade norte-americana.