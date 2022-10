"Não há dúvida de que se trata de um ato terrorista destinado a destruir infraestruturas civis russas críticas", acrescentou.

Putin culpa serviços secretos ucranianos por explosão da ponte da Crimeia

O Presidente russo Vladimir Putin culpou este domingo os serviços secretos da Ucrânia por uma poderosa explosão que danificou a ponte da Crimeia no dia anterior, chamando-lhe um "ato terrorista" contra uma infraestrutura chave.

"Os autores, executores e patrocinadores são os serviços secretos ucranianos", declarou Putin numa reunião com o chefe do Comité de Investigação Russo, de acordo com um vídeo divulgado pelo Kremlin.

"Não há dúvida de que se trata de um ato terrorista destinado a destruir infraestruturas civis russas críticas", acrescentou Putin.

Ponte entre Rússia e Crimeia atingida por explosão A circulação rodoviária foi interrompida depois de um depósito de combustível se ter incendiado.

Ponte é usada para abastecimento das tropas russas

Uma poderosa explosão, que as autoridades russas atribuíram a um camião armadilhado, danificou a Ponte da Crimeia no sábado de manhã, uma ligação rodoviária e ferroviária entre a Rússia e a península que foi anexada em 2014.

A Rússia tinha-se abstido até agora de acusar Kiev do ataque, que matou três pessoas, e a Ucrânia não reivindicou a responsabilidade, mas os seus funcionários fizeram comentários trocistas e irónicos.

"Foi um ato terrorista preparado pelos serviços secretos ucranianos. O objetivo era destruir uma grande infraestrutura civil que é muito importante para a Rússia", disse no domingo o chefe do Comité de Investigação russo, Alexander Bastrykin, durante uma reunião com Vladimir Putin.

A ponte da Crimeia, construída a grande custo e inaugurada em 2018 por Vladimir Putin, é também utilizada para o transporte logístico das tropas russas que combatem na Ucrânia. As autoridades ucranianas tinham ameaçado repetidamente atingi-la.

