O Presidente russo Vladimir Putin anunciou hoje em conferência de imprensa que a Rússia desenvolveu com sucesso a primeira vacina contra a covid-19 a nível mundial. Especialistas desconfiam de rapidez do processo de criação da vacina russa.

Putin anuncia primeira vacina covid-19. Filha foi das primeiras a testar

Catarina OSÓRIO O Presidente russo Vladimir Putin anunciou hoje em conferência de imprensa que a Rússia desenvolveu com sucesso a primeira vacina contra a covid-19 a nível mundial. Especialistas desconfiam de rapidez do processo de criação da vacina russa.

(CO/AFP)

Apesar de já ter anunciado na semana passada, Puti convocou esta terça-feira uma conferência de imprensa para oficializar a descoberta da primeira vacina contra a covid-19. A OMS alertou reiterou recentemente que uma vacina eficaz só estará disponível em meados de 2021.

"Esta manhã, pela primeira vez no mundo, foi registada uma vacina contra o novo coronavírus", disse o presidente russo na videoconferência televisiva com membros do governo , acrescentando: "Sei que é bastante eficaz, que dá uma imunidade duradoura".

Putin acrescentou ainda que uma das suas filhas foi inoculada com a vacina que a Rússia diz ter desenvolvido. "Uma das minhas filhas recebeu esta vacina, disse Putin, segundo a agência Interfax.

OMS avisa que "a maioria da população ainda está susceptível ao vírus Os especialistas lembram que "o vírus continua em circulação" e incentiva os governos a "suprimir" ao máximo a propagação.

Recentemente vários cientistas estrangeiros manifestaram alguma preocupação sobre a velocidade de desenvolvimento da vacina pelos russos, dado que vários organismos e especialistas, incluindo a OMS, apontam que tal só aconterá em meados de 2021. Um responsável da OMS reiterou no final de julho que não haverá vacinas para a covid-19 antes da segunda metade de 2021, apesar de "sinais de esperança" nos testes clínicos a decorrer. Daí que o anúncio de Putin feito esta terça-feira gere algumas dúvidas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.