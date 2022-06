O objectivo das entregas de armas ocidentais, disse o presidente russo, é arrastar o conflito na Ucrânia tanto quanto possível.

Guerra na Ucrânia

Putin ameaça atacar novos alvos se Ocidente fornecer mísseis de longo alcance

O objectivo das entregas de armas ocidentais, disse o presidente russo, é arrastar o conflito na Ucrânia tanto quanto possível.

O presidente da Russia, Vladimir Putin, ameaçou lançar ataques pesados contra a Ucrânia se este país usar mísseis ocidentais de longo alcance. "Se os utilizarem , então tiraremos as conclusões apropriadas e usaremos os nossos meios de destruição, dos quais temos o suficiente, para dar golpes nos objectos que até agora não atacámos", disse Putin numa entrevista ao canal de televisão estatal Rossiya 1 divulgada no domingo.

O objectivo das entregas de armas ocidentais, disse ele, é arrastar o conflito na Ucrânia tanto quanto possível. No entanto, o líder do Kremlin ficou tranquilo com a entrega de lança-foguetes múltiplos ultra-modernos do tipo Himars anunciada pelos EUA. Para a Ucrânia, isto não iria alterar fundamentalmente a distribuição de forças. "Não há nada de novo aqui", disse Putin. As forças armadas ucranianas já estavam a utilizar tais sistemas de fabrico russo, e as entregas dos EUA iriam substituir as armas destruídas.

Explosões regressam à cidade de Kiev Várias explosões tiveram lugar na capital ucraniana no domingo de manhã, sem que tenham sido registadas baixas, disseram as autoridades de Kiev.

De acordo com todos os relatos, os americanos queriam fornecer mísseis com um alcance entre 45 e 70 quilómetros. É mais ou menos isso que os mísseis existentes do tipo "Uragan", "Smertsch" e "Grad" são capazes de fazer, disse Putin. A Ucrânia tinha 515 sistemas deste tipo no início da guerra, o que Putin chama apenas uma "operação especial".

O chefe do Kremlin assume que a Ucrânia ainda tem 360 deles em utilização no presente. O quadro é semelhante para a artilharia encomendada pela Ucrânia ao Ocidente, disse ele. "De todas as aparências, trata-se também de compensar o que foi perdido, o que foi destruído nos combates", disse o líder russo. Além disso, disse ele, as defesas aéreas russas destruíram agora a maior parte dos drones de combate na Ucrânia. "Os nossos sistemas de defesa aérea racham-nos como nozes".

