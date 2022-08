O presidente russo aceitou que uma missão da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) passasse por território ucraniano.

Guerra na Ucrânia

Putin aceita inspeção à central nuclear de Zaporijia

Lusa O presidente russo aceitou que uma missão da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) passasse por território ucraniano.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou que uma missão da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) à central nuclear de Zaporijia, controlada pelos militares russos, passe pela Ucrânia, anunciou esta sexta-feira o Palácio do Eliseu.

Putin concordou em “rever a exigência inicial de Moscovo” de que tal missão passasse pela Rússia, adiantou a Presidência francesa após Emmanuel Macron ter conversado com o seu homólogo russo por telefone, pela primeira vez desde 28 de maio.

“Aceitou que ela [vá lá] com respeito à soberania ucraniana e, portanto, passe pela Ucrânia sob controlo do Governo”, acrescentou o Eliseu, enfatizando que era uma exigência de Kiev e de Paris.

“É completamente necessário, legítimo, essencial por razões de soberania ucraniana”, sublinhou a Presidência francesa.

Local deve ser avaliado "o mais rápido possível"

Os presidentes russos e francês pediram, no final do diálogo, o planeamento de uma inspeção da central nuclear de Zaporijia pela AIEA para avaliar o local “o mais rápido possível”.

As forças russas controlam a central de Zaporijia, a maior do género na Europa, mas ambas as partes acusam-se mutuamente de ataques que podem provocar um desastre nuclear.

A Ucrânia tem quatro centrais nucleares em funcionamento, com um total de 15 reatores, seis dos quais em Zaporijia.

O envio de especialistas da AIEA também exigiria um “cessar-fogo”, “pelo menos durante a missão”, observou o Eliseu.

“A França está disposta a contribuir técnica e politicamente para o sucesso da missão, disponibilizando a sua experiência”, sublinhou a Presidência francesa.

Macron e Putin voltam a conversar nos próximos dias

A missão da AIEA “vai consistir em fazer uma avaliação na unidade de Zaporijia e depois determinar (…) as medidas a tomar para garantir a sua segurança”, acrescentou.

“Putin e Macron sublinharam a importância de enviar esta missão [da AIEA] para Zaporijia o mais rapidamente possível”, referiu o Kremlin, numa declaração citada pela agência noticiosa russa TASS.

A Rússia "confirmou que está pronta para prestar toda a assistência necessária aos inspetores da AIEA", segundo a mesma fonte.

A presidência francesa, por sua vez, declarou que Macron "apoiou o envio o mais rápido possível de uma missão de especialistas da AIEA, nas condições aprovadas pela Ucrânia e pelas Nações Unidas".

Macron e Putin devem voltar a dialogar "nos próximos dias sobre o assunto [da central de Zaporijia], após contactos entre as equipas técnicas e antes do desdobramento da missão", segundo o Eliseu.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na quinta-feira após um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres, pretender que as Nações Unidas garantam a desmilitarização da central nuclear de Zaporijia.

