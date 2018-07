O grupo feminista punk russo conseguiu que o Tribunal de Estrasburgo condenassem as autoridades russas a pagar uma indemnização de 32 mil euros alguns dos seus elementos devido às condições degradantes que foram sujeitas em julgamento e durante a sua detençã0. Poucos dias depois de terem sido condenadas a 15 dias de prisão, os elementos do grupo que conseguiram infiltrar-se na final do Mundial da Rússia.

Pussy Riot - 1, Justiça Russa- 0

O grupo feminista punk russo conseguiu que o Tribunal de Estrasburgo condenassem as autoridades russas a pagar uma indemnização de 32 mil euros alguns dos seus elementos devido às condições degradantes que foram sujeitas em julgamento e durante a sua detençã0. Poucos dias depois de terem sido condenadas a 15 dias de prisão, os elementos do grupo que conseguiram infiltrar-se na final do Mundial da Rússia.

O Tribunal Superior dos Direitos Humanos de Estrasburgo condenou o comportamento da justiça russa teve perante elementos do grupo Pussy Riot que foram detidas depois de uma ação do grupo. Segundo os magistrados europeus, as autoridades russas são culpadas de tratamento degradante, violação do direito a um processo justo, e dos direitos à liberdade de manifestação e de expressão de três elementos do grupo. As requerentes Maria Alyokhina, Nadejda Tolokonnikova (na fotografia) et Ekaterina Samoutsevitch, receberão cerca 32.000 euros a título de reparação de danos morais. As três jovens tinham sido condenadas por um tribunal de russo, depois de uma ação numa igreja ortodoxa em que cantaram uma "oração punk", por "hooliganismo motivado pelo o ódio à religião", tendo tido uma sentença de dois anos de prisão. Posteriormente, depois das duas primeiras terem cumprido um ano e nove meses, foram amnistiadas, tendo a terceira beneficiado de uma suspensão da prisão depois de ter cumprido apenas sete meses de cárcere.



O Tribunal de Estrasburgo considerou muito degradantes as condições em que se processou o julgamento, com as acusadas a serem expostas numa caixa de vidro e guardadas à vista. Os magistrados também consideraram inadmissível as detidas terem estado em isolamento e privadas de comunicar com o seu advogado cerca de um mês. A corte de Estrasburgo acha particularmente dura a pena a que foram sujeitas por terem cantado menos de um minuto, antes de se fazerem expulsar. A dureza de uma tal condenação teve como objetivo "produzir um efeito dissuasor sobre o exercício da sua liberdade de expressão".

Na final do Campeonato do Mundo de Futebol, durante o jogo entre a Croácia e a França, três membros das Pussy Riot foram detidos depois de uma invasão de campo, mascaradas de polícias, e condenados a 15 dias de prisão.

Nuno Ramos de Almeida