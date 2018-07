De regresso a Bruxelas após a detenção na Alemanha, o ex-líder da Catalunha encontrou-se com o atual e deixou um aviso ao primeiro-ministro espanhol.

Puigdemont vai continuar a luta pela independência

"Não é o fim da minha jornada. A partir daqui vou continuar a minha viagem pela Europa e irei até ao último canto do continente para defender a causa justa do povo catalão: pela democracia, pela liberdade, pela autodeterminação". Assim falou Carles Puigdemont no dia em que regressou a Bruxelas, depois de ter sido preso na Alemanha, num momento em que o mandado de detenção já foi levantado por parte do Supremo Tribunal de Espanha.

O ex-presidente catalão falava ao lado de Quim Torra, o atual líder do governo regional, que se manifestou "pelo direito à autodeterminação", numa mensagem dirigida a Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol.

Também a Sánchez se dirigiu Puigdemont em seguida através de um aviso relacionado com o apoio que os deputados catalães deram à sua moção de censura, chave para a queda do governo do PP, liderado por Mariano Rajoy, ao dizer que este não fora "um cheque em branco".

"A um presidente eleito é concedido um estado de graça e podemos conceder que se instale, que respire, que se expresse, que possa comparecer no Parlamento para conhecer as suas políticas, mas esse período está a chegar ao fim", acrescentou.

"Estamos todos à espera - não só os políticos, mas a sociedade, no seu conjunto, de conhecer a receita Sánchez, se ela existir, perante o que ele reconheceu que é um problema político", sublinhou.



