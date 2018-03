Anúncio do dirigente, que é "provisório", foi colocado nas redes sociais.

Puigdemont renuncia à presidência da Catalunha

Impedido de tomar posse pela Justiça espanhola e perseguido por Madrid, Carles Puigdemont anunciou ontem que renuncia "provisoriamente" à presidência da Catalunha para facilitar "a formação de um governo o mais depressa possível" e apontou Jordi Sánchez, número dois da lista e ex-líder da Assembleia Nacional Catalã, como seu sucessor. Puigdemont revelou ainda que vai apresentar queixa contra Espanha no Comité dos Direitos Humanos das Nações Unidas.



"Jordi representa provavelmente como ninguém os valores do Junts per Catalunya e é um homem de paz. E é um homem injustamente detido", referiu Puigdemont. Através do Twitter surgiu a reação de Sánchez: "'É uma grande honra e uma enorme responsabilidade poder representar o povo da Catalunha. O presidente Puigdemont, o vice-presidente Junqueras (detido) e todos os consellers destituídos pelo 155 são o verdadeiro governo legítimo da Catalunha. Sempre com vocês!", lê-se na mensagem que deixou na rede social.

Porém, o governo espanhol reagiu de imediato, indicando que, neste caso, irá reativar o artigo 155, o qual retira o estatuto autonómico à Catalunha.



O anúncio do líder separatista, que se encontra a viver em autoexílio na cidade de Bruxelas desde o passado mês de outubro, foi feito através das redes sociais, depois de os partidos separatistas terem revelado que estava próximo um acordo como alternativa ao seu e que o nome seria precisamente o de Jordi Sánchez. Além disso, o Parlamento catalão votou uma moção que denunciava a destituição de Puigdemont como "ilegal e ilegítima".

Recorde-se que Puigdemont está sob investigação em Espanha, acusado de sedição e rebelião, pelo que não pode regressar, uma vez que seria detido. Além disso, por decisão do Tribunal Constitucional, não pode tomar posse à distância, algo que o deixa impedido de exercer funções.



