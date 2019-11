Os líderes catalães no exílio, Carles Puigdemont e Antoni Comìn, eleitos em maio, foram impedidos de entrar no Parlamento Europeu por não terem prestado juramento em Espanha. Agora invocam um parecer do Tribunal de Justiça da União Europeia para tomarem posse.

Puigdemont pede para tomar posse como eurodeputado

Telma MIGUEL

Os dois líderes da Catalunha exilados em Bruxelas, Carles Puigdemont e Antoni Comín, pediram ao presidente do Parlamento Europeu (PE) que os deixe tomar posse como deputados. O pedido foi feito numa carta entregue ao presidente do PE, David Sassoli, e vem na sequência de um parecer recente do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no qual o primeiro advogado geral da instituição considera que cabe “apenas aos eleitores” decidir quem irá tomar posse como deputado ao Parlamento Europeu e que Espanha “não pode revogar ou limitar essa decisão sem a expressa autorização das instituições europeias”.

O parecer do advogado geral do TJUE refere-se concretamente a Oriol Junqueras, antigo vice-presidente da Catalunha e atualmente preso com uma condenação a 13 anos por sedição - que nas eleições de maio tinha ganho um lugar no PE.

Na carta agora enviada, os advogados de Puigdemont e Comín apoiam-se neste parecer, invocando que as conclusões se aplicam igualmente aos seus clientes. Puigdemont e Comín foram em maio eleitos como eurodeputados, mas nunca chegaram a tomar posse porque não foram a Madrid jurar lealdade à constituição e, por isso, o Estado espanhol não os incluiu na lista de deputados entregue ao PE. Com base nisso, foram impedidos de assegurar o seu mandato.

Na carta entregue ao PE, os advogados em representação dos dois catalães sustentam que “o primeiro advogado geral deixa bem claro que jurar lealdade à constituição espanhola não é um passo no processo de eleição para o Parlamento Europeu em Espanha, e que esse processo deve ser considerado como concluído com a declaração oficial de resultados, publicados a 14 de junho de 2019”.

Tanto Puigdemont como Comín foram acusados de sedição por terem promovido um referendo, a 1 de outubro de outubro de 2017, sobre a independência da Catalunha e estão exilados na Bélgica desde essa altura. Por causa dessa acusação pendente, se fossem a Madrid seriam imediatamente detidos. Com acusações semelhantes, nove líderes independentistas catalães estão presos com condenações que vão dos 9 aos 13 anos. As condenações foram pronunciadas no passado dia 14 de outubro e geraram um movimento de apoio dos independentistas, com manifestações em massa nas ruas e extensos confrontos com as forças policiais.

No próximo dia 16 de dezembro a justiça belga vai tomar uma decisão sobre o mandado de captura que existe sobre Carles Puigdemont. Já foram emitidos outros dois mandados de captura internacionais em nome do antigo presidente do Governo da Catalunha, mas a Bélgica sempre recusou as pretensões da justiça espanhola.

Nas próximas semanas será também conhecida a sentença do TJUE sobre o caso de Oriol Junqueras e é entendido que essa decisão poderá ter consequências nos processos dos outros independentistas.

Amnistia Internacional pede libertação de dois ativistas

Entretanto, num parecer publicado terça-feira a Amnistia Internacional pede a “libertação imediata” de Jordi Sànchez e Jordi Cuixart, ambos condenados por sedição a 9 anos de prisão. Os dois eram presidentes de organizações da sociedade civil em apoio da independência da Catalunha. Sànchez era presidente da Assembleia Nacional Catalã (ANC) e Cuixart era presidente da Òmnium Cultural. No entender da Amnistia Internacional, “a condenação de Jordi Sànchez e de Jordi Cuixart por sedição viola os seus direitos à liberdade de expressão e reunião pacífica e devem ser imediatamente libertados”.

“Enquanto os líderes políticos catalães poderão ter cometido um delito que possa legitimamente ser alvo de acusação, dados os seus cargos oficiais, a sua condenação por sedição - um crime que é muito vagamente definido - viola o princípio da legalidade. As autoridades devem urgentemente apresentar uma solução a adequada para a situação”, disse Adriana Ribas, coordenadora na Catalunha da Amnistia Internacional.

Em declarações ao Contacto, Meritxell Serret, representante do Governo da Catalunha na União Europeia, referiu que “o relatório da Amnistia Internacional é mais um pedido da comunidade internacional da comunidade internacional a pedir justiça, liberdade e paz. A Espanha tem que levar em consideração este tipo de declarações”.