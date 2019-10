O ex-presidente da Generalitat apresentou-se às autoridades em resposta ao mandado de detenção europeu.

Puigdemont entrega-se às autoridades belgas

O antigo presidente do governo catalão entregou-se esta manhã às autoridades de Bruxelas, quatros dias depois do Supremo Tribunal de Madrid ter voltado a emitir um mandado de detenção europeu, na sequência da condenação de nove líderes independentistas a penas de 9 a 13 anos de prisão.

A defesa já fez saber que Carles Puigdemont tenciona colaborar com as autoridades. O Ministério Público belga já avisou que o processo não deverá ser de resolução rápida, uma vez que será necessária uma "análise jurídica profunda" face à complexidade da situação.

Entretanto, citado pelo El País o governo de Espanha, na figura do ministro do interior Fernando Grande-Marlaska, congratulou-se com a decisão e está a torcer pela rápida extradição do ex presidente catalão.

"Espero que acabem por extraditá-lo. Estamos na União Europeia e temos os mesmos valores que nos tornam sociedades democráticas. o Estado de direito, a liberdade e a igualdade, o que significa que a resolução que dita um juiz de Marselha ou de Barcelona têm o mesmo valor", reagiu.



Puigdemont abandonou a presidência do governo regional da Catalunha em outubro de 2017, depois de ter proclamado uma República catalã independente na sequência da vitória independentista no referendo de 1 de outubro. No dia 28, o antigo líder catalão fugiu para a Bélgica onde continua exilado.

Em março de 2018, o ex-presidente do executivo catalão foi detido pelas autoridades alemãs quando viajava de carro na fronteira com a Dinamarca rumo à Bélgica. Acabou libertado sob fiança.