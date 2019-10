O ex-presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, exilado na Bélgica e perseguido por alegados delitos de sedição e má gestão no âmbito do "processo" independentista ficou em liberdade "sob condições" sem fiança depois de se ter apresentado à Justiça belga.

Puigdemont em liberdade depois de ouvido por juiz belga

Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, após se ter apresentado voluntariamente às autoridades belgas, Puigdemont disse que ficou obrigado a manter residência fixa no país e a prestar informações caso pretenda sair da Bélgica.



O antigo presidente do governo catalão entregou-se esta manhã às autoridades de Bruxelas, quatros dias depois do Supremo Tribunal de Madrid ter voltado a emitir um mandado de detenção europeu, na sequência da condenação de nove líderes independentistas a penas de 9 a 13 anos de prisão.

A defesa já fez saber que Carles Puigdemont tenciona colaborar com as autoridades. O Ministério Público belga já avisou que o processo não deverá ser de resolução rápida, uma vez que será necessária uma "análise jurídica profunda" face à complexidade da situação.

Acusado de delitos de sedição e má gestão de fundos públicos no âmbito do "processo" independentista encontra-se exilado na Bélgica desde 2017 quando as autoridades espanholas abriram um processo pelo referendo independentista quando Puigdemont era presidente do governo catalão.

