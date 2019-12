A decisão do Tribunal de Justiça da UE permitiu que o ex-presidente do governo catalão Carles Puigdemont, o ex-conselheiro Toni Comín, exilados na Bélgica, e Oriol Junqueras, preso em Espanha, possam tomar posse como deputados, cargo para o qual foram eleitos nas eleições europeias.

Puigdemont e Comín já são eurodeputados

Exilados desde 2017 na Bélgica, o ex-presidente do governo catalão, Carlos Puigdemont, e o ex-conselheiro Toni Comín receberam esta sexta-feira a acreditação provisória como deputados ao Parlamento Europeu. O Estado espanhol foi, uma vez mais, derrotado pelas instâncias superiores europeias que decretaram que os candidatos são considerados oficialmente eleitos pela Comissão Central Eleitoral e o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, decidiu levantar a proibição de entrada nas suas instalações dos dois independentistas catalães.

Puigdemont e Comín, que conquistaram os dois assentos parlamentares nas últimas eleições europeias, tiveram sinal verde para a tomada de posse depois da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, situado no Luxemburgo. Outra sentença deita também por terra as intenções das autoridades espanholas de manter preso Oriol Junqueras, que foi igualmente eleito mas impedido de tomar posse apesar da imunidade inerente ao cargo. David Sassoli encarregou também os seus serviços jurídicos de apresentar um relatório sobre o procedimento para executar a libertação de Junqueras.

Puigdemont e Comín chegaram ao Parlamento Europeu esta manhã, pouco antes de os serviços administrativos entrarem de férias até janeiro. Depois de receberem o credenciamento provisório, serão sujeitos a um processo de verificação que terá lugar no primeiro mês de 2020. "O sistema de justiça europeu disse que somos eurodeputados desde julho passado (...) Cada minuto conta, porque os direitos fundamentais estão a ser violados", afirmou Puigdemont, de acordo com o El País.

Gonzalo Boye, advogado de Carles Puigdemont e outros líderes pró-independência, recomendou na sexta-feira “cautela” ao ex-presidente catalão para que não pusesse os pés em solo espanhol apesar da decisão do Tribunal de Justiça da UE. "Pelo que vimos com Junqueras, acho pouco fiável o respeito pela imunidade que possa ter o Tribunal Supremo”, considerou Boye numa entrevista à emissora basca Rádio Euskadi.

A vice-presidente do Tribunal Europeu, Rosario Silva de Lapuerta, justificou a decisão afirmando que para conceder medidas cautelares dois fatores devem ser tomados em conta: que sejam urgentes e que se justifiquem. Lembrou que a "composição" do Parlamento deve ser "fiel" ao que os cidadãos votaram por "sufrágio universal direto" e, de acordo com a decisão judicial, "não se pode excluir à primeira vista" que os resultados proclamados pela Junta Eleitoral Central (CEB) no passado dia 13 de junho sejam os "resultados oficialmente proclamados".

A juíza afirmou ainda que "não se pode descartar" que o princípio do "sufrágio universal, direto, livre e secreto" implique que "qualquer formalidade posterior" imposta pela lei nacional não faz parte do processo eleitoral. Ou seja, que a formalidade de jurar ou prometer a Constituição espanhola não é necessária para tomar posse. A vice-presidente conclui que o presidente do Tribunal Supremo espanhol errou ao negar que a adoção de medidas cautelares era justificada e recorda que o despacho contestado foi proferido sem consultar o Parlamento Europeu.

