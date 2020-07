Depois da China, o Irão é o principal "carrasco" mundial a executar 251 sentenças de morte só no ano passado, de acordo com a Amnistia Internacional.

Mundo 2 min.

Protestos nas redes sociais obrigam Irão a recuar em pena de morte

Ana B. Carvalho Depois da China, o Irão é o principal "carrasco" mundial a executar 251 sentenças de morte só no ano passado, de acordo com a Amnistia Internacional.

As autoridades iranianas terão parado as iminentes execuções de três jovens manifestantes anti-governo, na sequência de uma campanha "sem precedentes" nas redes sociais.

A invasão virtual - que também gerou milhares de mensagens no Instagram e Telegram - veio depois do porta-voz do Ministério da Justiça, Gholam-Hussein Ismaili, dizer na terça-feira que o Supremo Tribunal confirmou a pena de morte para Amirhossein Moradi, 25, Mohammad Rajabi, 25, e Saeed Tamjidi, 27.

Os três jovens haviam sido sentenciados com pena de morte, depois de terem sido detidos durante os protestos de novembro, que foram desencadeados pela decisão do governo de aumentar o preço da gasolina. Durante as manifestações, centenas de manifestantes foram mortos.



Os advogados dos três acusados também foram informados de que poderiam, pela primeira vez, examinar os documentos e provas do tribunal contra os seus clientes.



A hashtag persa #do_not_execute foi utilizada pelo menos 7,5 milhões de vezes após ter sido anunciado na terça-feira que o Supremo Tribunal tinha mantido as sentenças de morte.

Irão vai executar homem condenado por espiar para a CIA As autoridades judiciais iranianas anunciaram esta terça-feira que um agente da CIA envolvido no assassinato do general Qassem Soleimani será executado em breve, informou a Reuters.

"Nunca vi algo desta escala", disse o investigador digital Amin Sabeti, com sede no Reino Unido à Aljazeera. "É um dos raros momentos na minha esfera web persa em que vejo pessoas no Instagram e no Twitter a juntarem-se para falar sobre uma causa, especialmente um argumento político".

Segundo a BBC, apesar de ter de lidar com o maior surto de covid-19 no Médio Oriente, que matou mais de 13.000 pessoas e aprofundou uma crise económica, as autoridades iranianas não pararam de julgar casos capitais e de executar sentenças de morte.

Diferentes grupos de direitos humanos sugeriram que o protesto virtual contra a decisão do Supremo Tribunal foi "sem precedentes", dado que raramente os iranianos levam o discurso político ou social para os meios de comunicação social, e quão vasto era o leque de pessoas que aderiram à campanha - desde políticos a cantores pop e criadores de tendências da moda.

"[Quando] não reconhecemos o direito ao protesto pacífico e legal, o terreno para o protesto violento é fornecido", escreveu no Twitter Mahmud Sadeghi, antigo membro do parlamento. "Não tornes as pessoas mais amargas neste triste momento", disse o cineasta, vencedor de um Óscar, Asghar Farhadi no Instagram, seguido de outros ícones culturais, como o rapper Hickhas.

Em novembro de 2019, milhões de iranianos invadiram as ruas de cidades e vilas por todo o país para protestar contra a pobreza, a inflação e a má gestão económica. Foram recebidos com violência pelas forças de segurança e centenas foram mortos.



A Amnistia Internacional disse, citada pela BBC persa, que os três homens que tinham sido condenados à morte em ligação com os protestos foram submetidos a "julgamentos grosseiramente injustos". "As suas alegações de tortura e outros maus tratos foram ignoradas e 'confissões' extraídas de Amirhossein Moradi sem a presença de um advogado, alegadamente através de espancamentos, choques eléctricos e enforcamento de cabeça para baixo, foram invocadas para os condenar de 'inimizade contra Deus' através de actos de fogo posto e vandalismo", acrescentou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.