Um bombeiro que tinha assistido Julie durante um ataque de ansiedade obteve o número de telefone da menina através do seu processo médico, onde também estaa registada a idade.

Mundo 7 min.

Protestos em França exigem justiça a menina que terá sido violada por 20 bombeiros

Um bombeiro que tinha assistido Julie durante um ataque de ansiedade obteve o número de telefone da menina através do seu processo médico, onde também estaa registada a idade.

Mais de 300 pessoas reuniram-se este domingo na Praça Saint-Michel, em Paris, para pedir à Corte de Cassação, a mais alta jurisdição em França, para reclassificar como "violação" os alegados atos de "agressão sexual" cometidos por vários bombeiros contra uma meno, em 2009.

O protesto, a alguns quarteirões do tribunal, foi realizado antes da sessão de recurso de Julie (nome fictício) da Corte de Cassação, que exige que os alegados agressores sejam julgados por violação da menor.

O pedido tinha sido rejeitado a 12 de novembro pelo tribunal de recurso de Versalhes. E quarta-feira é "algures a última esperança", disse Nelly Martin à AFP, uma manifestante de 69 anos acompanha o caso "há dois anos".

Emu, o pai de Julie mostrou-se "extremamente tocado" pelo apoio dos populares. "Vai diretamente ao nosso coração, porque quando apresentámos uma queixa há dez anos, fomos desprezados", disse à AFP. "As coisas mudaram claramente na sociedade e mesmo que alguns juízes estejam relutantes em fazê-lo, hoje ouvimos mais as vítimas", acrescentou.

Vários ativistas pelos direitos das mulheres participaram no protesto, incluindo uma parisiense membro da EELV Alice Coffin, para quem o caso reflete "um sistema geral, neste caso o de justiça, que é cúmplice da cultura da violação".

"Não compreendo como podemos falar do consentimento de uma rapariga de 14 anos", insistiu Cécile Jammet, uma manifestante de 28 anos. Outros protestos foram organizados noutras cidades francesas, incluindo um em frente ao tribunal de Versalhes, em resposta a um recurso do coletivo NousToutes. Também em Estrasburgo, alguns manifestantes concentraram-se em frente ao tribunal judicial e entoaram "Violadores em todo o lado, justiça em lado nenhum", "a vítima é Julie" ou "Julie, nós acreditamos em ti".

Julie, de 14 anos na altura dos acontecimentos em 2009, estava sob "tratamento médico pesado" devido a ataques de ansiedade fortes que exigiam numerosas intervenções dos bombeiros: mais de 130 entre 2008 e 2010. Cerca de 20 bombeiros terão tido relações sexuais com a menor, todos na casa dos vinte anos, a maioria dos quais pertenciam ao quartel dos bombeiros de Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), nos subúrbios de Paris.

Um dos bombeiros que a tinha assistido durante um grave ataque de ansiedade quando Julie tinha 13 anos, no início de 2008, obteve o número de telefone da menina através do seu processo médico, no qual também estava registada a sua idade. Desde aí, Julie diz que Pierre a bombardeou com "mensagens afetuosas". Mais tarde chegou mesmo a pediu-lhe para se despir através de uma webcam e, quando a criança o fez, passou o seu número a outro bombeiro que exigiu o mesmo.

Com medo de sair de casa, os médicos prescreveram à menina medicação contra a ansiedade. A mãe, Corinne Leriche, disse aos investigadores que estava inicialmente satisfeita por Pierre ter telefonado para cas para perguntar sobre o estado de saúde de Julie. "Até fiz um bolo para os bombeiros", acrescentou. "Ficámos gratos por terem tomado conta de Julie quando ela estava doente".

Marilyn Manson é acusado de violação O cantar e compositor norte-americano Marilyn Manson foi hoje acusado de violação e assédio sexual de várias mulheres, entre as quais a atriz norta-emericana Evan Rachel Wood, que disse que foi submetida a "abusos horríveis durante anos".

Em janeiro de 2009, o bombeiro apareceu na casa da família e nessa altura Leriche saiu para levar o cão a passear. E foi nessa altura que, segundo a mãe, Julie foi violada por Pierre. "Pensei que ele seria a última pessoa a fazer tal coisa porque a tinha ajudado tantas vezes e viu como ela era vulnerável", relatou ao jornal The Guardian.

Meses mais tarde, em novembro de 2009, Pierre, de uniforme completo, levou Julie de 14 anos para o seu apartamento, onde a menina disse aos investigadores ter sido violada. Ainda segundo o relato, dois colegas de Pierre juntaram-sep ara violar Julie em grupo enquanto os homens viam pornografia.

Juiz diz que não violação mas sim "agressão sexual"

Os três bombeiros tinham sido inicialmente acusados de "violação de um menor", crime punível ao abrigo do Código Penal, mas em julho de 2019, o juiz reclassificou os factos considerando-os como "agressão sexual" e ordenou que voltassem para a prisão.



Admitiram ter tido relações sexuais com a criança, mas afirmaram que foram consensuais. Num diário escrito pouco tempo depois Julie diz ter ficado "aterrorizada e paralisada pelo medo". A legislação francesa considera delito o ato de alguém numa posição de autoridade ter relações sexuais com uma pessoa menor de 18 anos de idade. Nos termos da lei, para apresentar queixa de violação, a vítima deve provar que foi forçada ou violentamente coagida; caso contrário, o acusado só pode ser acusado de agressão sexual.

A pena máxima para o crime de agressão sexual em França é de sete anos de prisão, muito menor do que os 20 anos previstos para casos de violação. De acordo com declarações aos investigadores, a saúde mental e física de Julie começou a deteriorar-se após as agressões.

Em 2018, na sequência de protestos de grupos feministas, foi proposta uma alteração na lei que introduziria a idade mínima para ser considerado consentimento aos 15 anos. Isto significaria que o sexo com alguém mais jovem seria considerado violação. Mas a proposta não chegou a ser aprovada após um relatório governamental ter concluído que resultaria numa "assunção de culpa" da vítima.

Julie foi retirada da medicação em julho de 2010 como parte de uma revisão do tratamento e, com uma mente mais clara, revelou o abuso à mãe. A 31 de agosto Leriche apresentou então uma queixa oficial à polícia. Seis meses mais tarde, os três homens acusados de violar Julie na casa de Pierre foram colocados sob investigação, mas não foi tomada qualquer medida contra os restantes 17.

Segundo o The Guardian, durante o interrogatório dois dos homens acusados admitiram ter tido "sexo em grupo" com Julie enquanto estavam ao serviço. Outro admitiu também um ato sexual numa casa de banho de um hospital parisiense onde Julie tinha sido internada, mas alegou não ter reparado que a criança apresentava quaisquer sinais de vulnerabilidade.

Em março de 2011, um novo juiz foi nomeado para investigar o caso relativo aos três acusados da violação em grupo. A investigação levou oito anos, no final dos quais, em julho de 2019, o juiz decidiu retirar as acusações de violação e substituí-las por "sexo penetrativo consensual com um menor de 15 anos".

Nas fases iniciais da investigação, quatro outros bombeiros que estiveram presentes numa das alegadas violações foram acusados de "falha na proteção", mas todas as acusações foram posteriormente retiradas.

Ao ouvir o resultado da investigação em 2019, Julie tentou suicidar-se, tendo sofrido lesões graves. A família rejeitou a decisão do juiz e levou o caso ao tribunal de recurso em Versalhes. Segundo o jornal britânico, em novembro passado o recurso foi rejeitado porque o tribunal decidiu que Julie tinha consentido os atos sexuais. Decisão essa que motivou os protestos feministas, do qual fazem parte Marguerite Stern e o seu grupo feminista l'Amazone, que organizaram manifestações públicas em solidariedade a Julie.

No Luxemburgo

A idade de consentimento no Luxemburgo é de 16 anos. Isto é, a idade mínima em que um indivíduo é considerado legalmente suficientemente maduro para consentir a sua participação numa atividade sexual. Os indivíduos com 15 anos ou menos não podem legalmente consentir atividade sexual, e tal atividade pode resultar na acusação por violação ou de uma lei equivalente.

A lei luxemburguesa sobre violação é transgredida quando um indivíduo tem contacto sexual consensual com uma pessoa com menos de 16 anos. A punição varia em função da idade da vítima. O Luxemburgo não tem uma isenção próxima da idade. As isenções próximas da idade, conhecidas como "leis Romeu e Julieta" nos Estados Unidos, são postas em prática para impedir a acusação de indivíduos que se envolvem em atividades sexuais consensuais quando ambos os participantes são significativamente próximos um do outro, e um ou ambos os parceiros têm idade inferior à idade do consentimento.

Uma vez que não existe uma isenção de idade próxima no Luxemburgo, é possível que dois indivíduos, ambos com menos de 16 anos de idade, que se envolvam voluntariamente em relações sexuais, sejam ambos processados por violação da lei, embora isto seja raro. Do mesmo modo, não são reservadas proteções para relações sexuais em que um participante tem 15 anos e o segundo tem 16 ou 17 anos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.