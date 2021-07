Os cidadãos franceses marcharam em várias cidades na quarta-feira para denunciar as medidas como uma "ditadura".

Protestos

Covid-19. Novas medidas de restrição em França levam milhares às ruas em protesto

Os cidadãos franceses marcharam em várias cidades na quarta-feira para denunciar as medidas como uma "ditadura".

Milhares de pessoas manifestaram-se esta quarta-feira em França contra o plano do Presidente Emmanuel Macron de exigir um certificado de vacina ou um teste PCR negativo para obter entrada em bares, restaurantes e cinemas a partir do próximo mês.

Em várias cidades francesas, a polícia entrou em confronto com os manifestantes, utilizando gás lacrimogéneo para dispersar os participantes dos protestos incluindo a capital, Paris, e Lyon, noticiou a agência Reuters.

"Quanto mais vacinamos, menos espaço deixamos este vírus a circular", disse o Presidente Emmanuel Macron que pretende combater uma nova onda de infecções e potenciais hospitalizações.

Passe sanitário em França será obrigatório em bares, restaurantes e transportes Este passe pode ser apresentado em formato digital ou em papel.

Médicos e cientistas prevêem mais internamentos hospitalares quando o aumento das infecções da variante delta atingir populações vulneráveis, como aconteceu em alguns outros países. Mas os críticos dizem que as medidas atropelam as liberdades e discriminam aqueles que não querem ser vacinados.

Até agora, o passe sanitário era apenas obrigatório em França para viagens de avião e eventos com mais de 1.000 pessoas. A partir de agora, vai alargar-se à maior parte das atividades fora de casa, incluindo grandes espaços comerciais como centros comerciais.

Para além deste alargamento da utilização do passe sanitário, os testes PCR feitos sem receita vão deixar de ser reembolsados a partir do outono, levando também mais pessoas a vacinarem-se contra a covid-19, especialmente numa altura em que as autoridades receiam a disseminação da variante Delta, detetada originalmente no Reino Unido.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.