Protestos contra passe sanitário seguem para Bruxelas

O objetivo dos organizadores do comboio contra o passe sanitário é seguirem para Bruxelas, onde está previsto um grande comício na segunda-feira.

Alguns dos manifestantes que integraram os chamados "comboios da liberdade", que se manifestaram em Paris no sábado, partiram este domingo de manhã em direcção a Bruxelas, mas a polícia está mobilizada para impedir que bloqueiem a capital.

No domingo de manhã cedo, havia cerca de 100 rulotes no Bois de Boulogne, 220 veículos em Seine-et-Marne e 120 em Val-d'Oise, de acordo com uma fonte policial.

Num tweet, a prefeitura da polícia acrescentou que iria "manter as suas medidas este domingo" para impedir que manifestantes bloqueassem a capital.

Cerca de 7.500 membros da força policial foram mobilizados pela polícia de Paris desde sexta-feira até segunda-feira.

Policia dispersa manifestantes para acabar com bloqueio no centro de Paris As forças da ordem francesas dispersam manifestantes com gás lacrimogénio.

Ao início da tarde de sábado, mais de uma centena de veículos tinham conseguido chegar aos Campos Elísios, que foram gradualmente evacuados pelas forças da ordem com gás lacrimogéneo. Um grupo de agentes da polícia permaneceu até ao fim da noite de sábado na zona dos Campos Elísios e no Bois de Boulogne.

As forças da ordem procederam no sábado em Paris a 97 detenções e 513 multas dos opositores às medidas de saúde que participaram nos comboios contra o passe sanitário, de acordo com os números divulgados no domingo.

Segundo o Ministério Público, às 6 da manhã, 81 pessoas estavam sob custódia, incluindo Jerome Rodrigues, um dos rostos do movimento "coletes amarelos", e apoiante activo dos comboios anti-passe. Foi preso perto do Palácio do Eliseu e levado sob custódia por "organizar uma manifestação proibida e participar num grupo que promove a violência", de acordo com esta fonte.

Além disso, o prefeito da polícia de Paris pediu no domingo uma investigação administrativa interna após a divulgação nas redes sociais de um vídeo mostrando um polícia a espancar um homem no sábado na avenida dos Campos Elísios. O vídeo mostra um agente da polícia a bater na cabeça de uma manifestante com um bastão.

