Protesto de proprietários insatisfeitos da Tesla

Na Noruega, os proprietários insatisfeitos de veículos Tesla fizeram uma greve de fome. Um protesto contra os múltiplos defeitos nos seus veículos eléctricos. Estão insatisfeitos com a marca e querem anunciar isso ao mundo.

Na Noruega, um grupo de proprietários de Tesla manifestou-se no sábado passado para se fazer ouvir pelo bilionário Elon Musk. Afirmam ter encontrado múltiplos defeitos nos seus veículos eléctricos. A lista de reclamações inclui mau serviço ao cliente, ferrugem na carroçaria e bolhas nos assentos. Os manifestantes até escreveram a palavra "HELP" com os seus veículos.



Quando as notícias da greve da fome começaram a espalhar-se nas redes sociais, Elon Musk tweeted "A conselho de um bom amigo, jejuo periodicamente e sinto-me mais saudável".

O website Tesla Hunger Strike enuncia 29 alegados problemas que os proprietários tiveram com os carros Tesla. Aqui estão alguns deles:

O carro não arranca com o tempo frio.

Os puxadores das portas não se abrem com tempo frio.

O carro não arranca com o tempo quente.

Formam-se bolhas nos assentos.

A porta de trás enche-se de água da chuva.

O piloto automático não funciona correctamente.

A Internet é lenta e não funciona correctamente.

O carro guincha quando se passa por lombas de velocidade e outras lombas na estrada.

As molduras decorativas soltam-se, etc.

