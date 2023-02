As autoridades locais pediram ao governo alemão que se pronuncie sobre a oferta do empresário Viktor Kharitonin.

Proposta de oligarca russo para comprar aeroporto de Frankfurt gera polémica

A proposta de um investidor russo, candidato à compra do aeroporto regional alemão de Frankfurt-Hahn, suscitou a oposição das autoridades locais, que solicitaram ao governo alemão que se pronunciasse sobre o assunto.

A região de Hesse, acionista minoritária do aeroporto que declarou falência em 2021, "é extremamente crítica quanto à possível venda do aeroporto de Hahn a um investidor russo", indicou à AFP o Ministério das Finanças do estado na terça-feira.

"Pedimos ao governo federal (...) que explore todas as opções para impedir esta venda", acrescentou.

Numa reunião de credores do aeroporto na terça-feira, o contrato não foi adjudicado tendo a decisão sido adiada, segundo disse o administrador judicial Jan Markus Plathner aos jornalistas.

Pelo menos duas ofertas estão sobre a mesa para a compra da plataforma, dedicada principalmente a voos de baixo custo e em dificuldades desde a pandemia da covid-19.

Empresário não consta da lista de sanções da UE

Fora qualquer consideração "política", são "dois bons investidores", refere Plathner.

Os candidatos são o grupo imobiliário alemão Richter e a empresa NR Holding, proprietária do hipódromo vizinho de Nürburgring, e cujo acionista principal é o empresário russo Viktor Kharitonin.

Este multimilionário é também dono do laboratório farmacêutico Pharmstandard, fabricante da vacina russa contra a covid-19 Sputnik.

Kharitonin não foi colocado na lista de personalidades sujeitas a sanções europeias em resposta à invasão da Ucrânia.

No entanto, "não podemos fazer negócios com oligarcas russos neste momento", disse na terça-feira o ministro das Finanças do estado de Hesse, Michael Boddenberg (CDU), à rádio pública regional.

A suspensão da venda evitaria "danos à política externa e económica alemã", disse na segunda-feira o deputado da oposição Sebastian Brehm, do partido conservador CSU.

O aeroporto regional de Frankfurt acolheu cerca de 1,3 milhões de passageiros em 2022, de acordo com o diário de negócios Handelsblatt.

A infraestrutura abriu em 1993 numa antiga base norte-americana e foi comprada em 2017 pelo grupo chinês HNA.

Localizado a cerca de 100 quilómetros de distância, o seu quase homónimo, Aeroporto de Frankfurt, é o maior centro aeroportuário do país, com cerca de 70 milhões de passageiros.

