O passo é necessário para as tropas passarem a fronteira. Secretário-geral da NATO diz que há sinais claros da intenção da Rússia de invadir em larga escala, mas Jens Stoltenberg também salienta que “ainda não é tarde demais para não invadir”.

Prontos para a invasão. Senado russo aprova o envio de soldados para a Ucrânia

Telma MIGUEL

Esta tarde de terça-feira, a câmara alta do Senado russo aprovou por unanimidade o pedido de Putin de enviar militares russos ao estrangeiro. O passo é necessário para enviar tropas para o apoio aos separatistas pró-russos depois de Putin ter ontem declarado a independência das regiões ucranianas do Donbass. Mas também é visto como um sinal inequívoco de que Vladimir Putin vai lançar uma invasão em larga escala sobre a Ucrânia com o objetivo final de tomar Kiev e anexar esta antiga república soviética.

Afinal, o que se está a passar entre a Rússia e a Ucrânia? O clima de tensão na fronteira entre os dois países culminou, esta segunda-feira, no reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk por parte de Moscovo. Eis algumas perguntas e respostas para perceber como chegamos aqui.

Em conferência de imprensa após uma reunião dos embaixadores dos países da NATO, Jens Stoltenberg diz que segundo as imagens de satélite analisadas não há dúvidas de que há uma concentração cada vez maior e mais organizada de tropas russas na fronteira com a Ucrânia - com pelo menos 150 mil soldados - preparadas para atacar o coração da Ucrânia e não apenas as regiões do Donbass.

Na conferência de imprensa, Stoltenberg, disse também que apesar de ser notório que Putin “está a lançar uma invasão em larga escala”, “ainda não é tarde demais para não invadir”.

Entretanto, decorre ainda em Paris a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia que deverão discutir as sanções que a UE vai infligir à Rússia, caso a invasão prossiga. As sanções são de carater económico destinam-se a ferir severamente a economia russa, segundo têm dito responsáveis europeus e dos EUA.

Reino Unido impõe sanções a três oligarcas e cinco bancos russos Reino Unido anunciou sanções contra três oligarcas conhecidos por serem próximos do Presidente russo, Vladimir Putin, e contra cinco bancos russos, em retaliação ao reconhecimento de Moscovo das regiões separatistas de Lugansk e Donetsk, no leste ucraniano.

Também esta terça-feira de manhã reuniu em Bruxelas o Comité de representantes permanentes dos países junto da União Europeia (CoReper II), onde os embaixadores conheceram uma primeira lista de medidas restritivas abrangendo 27 entidades, “bem como nomes de membros da Duma”, a câmara baixa da Assembleia Federal da Rússia, segundo refere a agência Lusa, que incluirá 350 pessoas que serão visadas diretamente pelas sanções europeias.

