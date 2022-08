Atraso pode sobrecarregar um pouco mais o fornecimento de eletricidade ao país e alimentar um aumento já sem precedentes nos preços da energia.

Três reatores da central nuclear de Cattenom vão continuar desligados

AFP Atraso pode sobrecarregar um pouco mais o fornecimento de eletricidade ao país e alimentar um aumento já sem precedentes nos preços da energia.

Quatro reatores nucleares da central nuclear francesa de Cattenom, afetados por problemas de corrosão, vão continuar desligados durante várias semanas neste outono. O atraso que pode sobrecarregar um pouco mais o fornecimento de eletricidade ao país e alimentar um aumento já sem precedentes nos preços da energia.

Três dos quatro reatores afetados pela extensão das paralisações estão localizados na central de Cattenom, localizada a poucos quilómetros da fronteira com o Luxemburgo. São eles: Cattenom 1 (relançamento na rede agora agendado para 1 de novembro), Cattenom 3 (11 de dezembro), Cattenom 4 (14 de novembro) e Penly 1 (23 de janeiro de 2023).

O preço da eletricidade em França está a subir há vários meses, batendo recordes: chegou a 900 euros por megawatt-hora na quinta-feira.

Um novo calendário

A EDF, que publicou o novo cronograma na noite de quarta-feira, mantém a previsão de produção nuclear para 2022 entre 280 e 300 terawatts-hora (TWh), mas reconhece que a produção "provavelmente" será a menor estimada.

Esta prorrogação nos prazos está ligada a Quma melhor estimativaQ do tempo necessário para realizar as investigações e trabalhos de reparação, disse a empresa em comunicado.

Entre as manutenções planeadas e as paragens relacionadas com a corrosão, 32 reatores nucleares foram desligados na quinta-feira, de um total de 56.

A descoberta nos últimos meses de problemas de corrosão levou ao desligamento de 12 reatores, sendo os outros desligados para manutenção programada.

A produção nuclear da EDF já está num nível historicamente baixo, o que contribuiu para um aumento sem precedentes nos preços da eletricidade. Muitos outros reatores estão em manutenção para compensar os atrasos impostos pelo período de confinamento ligado à pandemia.

