Projetos de mega infra-estruturas representam uma ameaça iminente no futuro das florestas

Os projetos de mega infra-estruturas em todo o planeta arriscam-se a empurrar as restantes florestas mundiais para além de um "perigoso ponto de viragem" e a tornar os objetivos climáticos inalcançáveis. O aviso surge no relatório de 2019 da Declaração de Nova Iorque sobre os Parceiros de Avaliação Florestal, um relatório resultado de uma coligação de 25 organizações de investigação e conservação ambiental.

A Declaração de Nova Iorque sobre Florestas é uma declaração internacional voluntária e não vinculativa para tomar medidas para travar a desflorestação global. Segundo o relatório de 2019, dezenas de milhares de quilómetros de estradas e caminhos-de-ferro estão planeados em todo mundo, bem como minas e barragens, abrindo as florestas da América do Sul, Sudeste Asiático e África Central à destruição. Atualmente, quase metade de todas as grandes minas mundiais, que são mais de 1500, encontram-se em florestas.

Em 2014, 50 países e 50 das maiores empresas mundiais apoiaram a declaração, comprometendo-se a reduzir a desflorestação em 50% até 2020 e a pôr fim à destruição das florestas até 2030. Porém, o objetivo de 2020 não foi atingido e a desflorestação está a aumentar. O relatório constata que muitos países e empresas introduziram regulamentos e planos, mas a implementação continua a ser deficiente.

Apenas 10% das 225 empresas que exploram as florestas responderam ao pedido de informação dos autores do relatório sobre os seus compromissos em matéria de biodiversidade.

O relatório dos parceiros de avaliação da NYDF, incluindo a União Internacional para a Conservação da Natureza, Chatham House, e o Fundo Mundial para a Vida Selvagem, concluiu que estavam planeados ou em desenvolvimento megaprojectos envolvendo corredores de transporte na maioria das regiões críticas das florestas tropicais.

Os governos de cinco países amazónicos estão a investir 22 mil milhões de euros nos próximos cinco anos para construir ou melhorar mais de 12.000 km de estradas, diz o relatório, o que levaria a uma desflorestação de cerca de 2,4 milhões de hectares.

Na Indonésia, a auto-estrada Trans-Papua de 4.000 km atravessará o Parque Nacional de Lorentz, aumentando o acesso a mais de 50.000 hectares de concessões mineiras dentro do parque, enquanto que uma ferrovia planeada para Kalimantan abriria áreas para a extracção de carvão e produção de óleo de palma. Na Papua Nova Guiné, dois planos duplicariam a extensão da rede rodoviária do país até finais de 2022, diz o relatório.

"As florestas são absolutamente essenciais. Se não pararmos a desflorestação, não conseguiremos cumprir as nossas metas climáticas. As infra-estruturas e a exploração mineira são provavelmente a maior ameaça às florestas, talvez até mais importante do que a agricultura, porque abrem realmente as florestas a estes outros factores e criam acesso aos mercados globais a estas áreas remotas", disse Franziska Haupt, autora principal do relatório citada pelo The Guardian, jornal britânico que tem investido no conteúdo informativo ambiental.

"Vivemos num mundo de sonho de promessas, mas uma realidade de pouco progresso, falta de transparência, interesses instalados e pensamento a curto prazo. Infelizmente, a realidade irá sempre apanhar-nos", desabafou Robert Nasi, chefe do Center for International Forestry Research, um dos parceiros de avaliação do NYDF.

Segundo o relatório, um aumento repentino de infra-estruturas na África subsaariana envolve dezenas de corredores internacionais de desenvolvimento para exportar minerais e energia. Os corredores atravessariam 400 áreas protegidas e degradariam mais 1.800.

"As pessoas precisam de um melhor acesso, mas estas não são auto-estradas concebidas para dar prioridade à ligação das comunidades aos cuidados de saúde ou às oportunidades económicas", disse Anthony Bebbington, um mineiro e especialista e autor de um relatório. "O seu objectivo é tornar mais fácil e mais barato a extracção de capital natural de forma a beneficiar sobretudo as elites económicas".

O relatório afirmava que alguns governos tinham melhorado a regulamentação, com a República Democrática do Congo a reformar o planeamento territorial e a Indonésia a estabelecer objectivos ambiciosos, embora estes últimos tenham desde então sido enfraquecidos.

O governo do Brasil abriu territórios indígenas à exploração mineira e a administração Trump nos EUA pôs fim à exigência das agências federais de considerarem os impactos ambientais indirectos das novas infra-estruturas.

Um passo necessário na resolução desta crise de gestão florestal é assegurar que os benefícios das florestas são incluídos na avaliação dos megaprojectos. Para Erin Matson, consultora sénior da Climate Focus e co-autora do relatório, "se o verdadeiro valor das florestas fosse tido em conta - reduzindo as alterações climáticas, protegendo os habitats animais e reduzindo a propagação de doenças zoonóticas [como o coronavírus], mantendo as fontes de água limpas e uma longa lista de outros benefícios sem uma etiqueta de preço - então muitos destes projetos nunca teriam luz verde".

O documento aponta ainda para a urgência de considerar formas alternativas de desenvolver áreas mais pobres. Anne Larson, uma chefe de equipa da Cifor, afirmou, citada pelo mesmo jornal britânico, que "ainda existe uma desconexão fundamental entre o que os governos e as empresas pensam que o desenvolvimento tem de parecer e o tipo de acções necessárias para uma vida saudável e um planeta saudável. Garantir direitos e apoiar meios de subsistência sustentáveis dos povos indígenas e outras comunidades locais contribuiria em muito para reduzir a desflorestação".

