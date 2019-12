Depois de fechadas as urnas no Reino Unido, foram divulgadas as primeiras projeções que dão a vitória ao Partido Conservador de Boris Johnson.

Projeções dão a maioria absoluta a Boris Johnson (atualizada)

Depois de fechadas as urnas no Reino Unido, foram divulgadas as primeiras projeções que dão a vitória ao Partido Conservador de Boris Johnson.

Segundo a Sky, o Partido Conservador terá 368 mandatos e o Trabalhista ficará com 191 mandatos. O Partido Nacional Escocês (SNP) terá 55 mandatos e os Liberais Democratas 13.

Para conseguir a maioria absoluta são precisos 326 deputados.



A concretizarem-se os resultados das projeções, o resultado de Boris Johnson é um dos melhores alguma vez conseguidos para o Partido Conservador. Melhor, só Margaret Thatcher, em 1983 e 1987, com 397 e 376 mandatos, respetivamente. O pior resultado foi de John Major em 1997, com 165 mandatos.

Já o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn regista o pior resultado em 40 anos. O melhor pertence, segundo o The Guardian, a Tony Blair em 1997, com 418 mandatos.