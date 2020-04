Profissionais de saúde e empregados de supermercado vítimas de mensagens de ódio

Em localidades de Espanha e França são relatados casos de ofensas e perseguições verbais a médicos, enfermeiros ou trabalhadores de supermercado por estarem na linha da frente contra a covid-19 e, por isso, mais sujeitos a contágio. Mas já há quem contra-ataque.

Apesar dos sacrifícios e do risco que correm milhares de profissionais que trabalham na linha da frente para tratar doentes ou manterem as sociedades a funcionar, nestes tempos de pandemia, muitos estão a ver-se confrontados com a incompreensão e intolerância daqueles que ficam em casa.

Médicos, enfermeiros ou empregados de supermercado têm sido alvo de ofensas verbais e perseguições por parte de vizinhos e desconhecidos.

Um dos casos mais recentes, e que tem dado que falar, aconteceu em Barcelona, Espanha, com uma médica ginecologista que viu o seu carro ser objeto de vandalismo, com expressão "rata contagiosa" escrita num dos lados do carro.

"A princípio não queria acreditar, não conseguia compreender. Senti surpresa e tristeza", confessou Silvana Bonino, ao jornal 'La Vanguardia'. A médica avançou, entretanto com uma queixa às autoridades locais.

Mas este não foi episódio único em Espanha. No início desta semana também foi notícia o caso de uma empregada de supermercado, em Múrcia, a quem os vizinhos do prédio deixaram um bilhete a solicitar que mudasse de casa para não os por em risco.

"Somos os teus vizinhos e queremos pedir-te, pelo bem de todos, que procures outra casa enquanto isto durar, pois sabemos que trabalhas num supermercado. Aqui vivem muitas pessoas e não queremos mais riscos", referia o bilhete que foi deixado a Miriam Armero e que a própria denunciou num vídeo partilhado nas redes sociais.

A mulher, que vive um filho, lembrou a esses vizinhos que é por servir os outros e para que não lhes falte os bens essenciais em casa que se arrisca. "Trabalho num supermercado e tenho muito orgulho, porque estamos a ajudar muitas pessoas, mesmo colocando-nos a nós mesmos em risco", escreveu, classificando o recado que lhe foi deixado de "cobarde".

Há também relatos semelhantes em França, neste caso contra enfermeiros. Uma das situações que mais chocou o país ocorreu no final de março, em Montpellier, com Mélina F., enfermeira da unidade de cuidados intensivos do hospital da cidade.

A viver com a mãe e com a filha, viu-se obrigada a mudar de casa, depois de ter sido pressionada pelos proprietários, um casal de idosos que vivia no andar de baixo do mesmo prédio.

Segundo relatou a enfermeira, o casal cortou-lhes o sinal de televisão, o aquecimento e a água, de forma a impossibilitar a sua continuidade e da sua família na casa, o que acabou por acontecer.

Entretanto, segundo a RFI, foi aberta uma investigação pelo procurador da República de Montpellier e o se os proprietários forem considerados culpados podem ser condenados a uma pena de até 3 anos de prisão e 30 mil euros de multa.

Outros profissionais de saúde franceses, sobretudo enfermeiras, têm-se queixado de receberem cartas anónimas deixadas por vizinhos a pedirem para estacionem os carros longe da residência, que não toquem nas tomadas dos prédios ou que que se mudem para outro sítio, acusados “colocar em risco a vida” de outros.

Comportamentos de intimidação como estes - que já levaram, por exemplo, o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, a avisar que os seus autores serão punidos -, não ficaram sem resposta por parte de outros cidadãos anónimos que decidiram escrever bilhetes a agradecer e a valorizar o trabalho desses profissionais.

A espanhola María José Álvarez decidiu agradecer a quem "arrisca a vida todos os dias" e escreveu um bilhete que se tornou rapidamente partilhado por milhares de pessoas nas redes sociais.

"Aos nossos vizinhos trabalhadores", começa por dizer o bilhete, que também usa a frase usada pelos recados anteriores, de sentido contrário: "Queremos pedir-te pelo bem de todos". Mas as semelhanças acabam aí, porque o que Maria José Álvarez quis dizer a esses profissionais foi o oposto.

"Não percas o ânimo, que a nossa saúde, os nossos alimentos, os nossos idosos estão nas vossas mãos (...) Não te esqueças que para nós és um orgulho", escreve a mulher, lembrando que a maioria das pessoas "não teria capacidade de fazer" o que esses profissionais fazem e que outros "estão seguros na sua casinha".

Maria José Álvarez disponibilizou-se ainda a aliviar a sobrecarga desses vizinhos e a ajudar no que precisarem.

