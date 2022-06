O organismo europeu está prestes a fechar uma investigação oriunda de Portugal sobre fraudes de IVA, que causou centenas de milhões de euros de prejuízo.

Crimes financeiros

Procuradoria Europeia supera os 4.000 casos no primeiro ano de atividade

Lusa Com 4.006 processos participados e 929 investigações abertas no primeiro ano de atividade, que se assinala esta quarta-feira, a Procuradoria Europeia prepara-se para produzir o seu primeiro megaprocesso “nascido” em Portugal.

Em entrevista à Lusa, o procurador europeu José Guerra disse que a experiência da Procuradoria Europeia [EPPO na sigla em inglês] – traduzida ainda em 259 milhões de euros arrestados, 28 acusações e quatro condenações, entre processos “herdados”, avocados e criados – já possibilita “uma perceção dos altos e baixos” da atividade e a identificação de áreas a reforçar, além de estar prestes a fechar uma investigação oriunda de Portugal que causou centenas de milhões de euros de prejuízo.



“É seguramente um dos casos mais importantes que estão pendentes na UE”, resumiu o magistrado português sobre este caso de fraudes de IVA cuja instauração até esteve em dúvida, pois Portugal, que era o país que tinha a informação necessária para abrir a investigação, não era o país onde se tinha registado o prejuízo.

UE acredita reaver "montantes significativos"

Por outro lado, assegurou que o organismo - que agrega 22 dos 27 Estados-membros da União Europeia (ficam de fora Irlanda, Dinamarca, Suécia, Polónia e Hungria) - está confiante na recuperação de “montantes significativos”.

José Guerra reconheceu, porém, que a experiência em Portugal “não é tão vasta”, uma vez que até ao momento não foram enviados casos para julgamento, mas mostrou-se otimista: “Creio que dentro de pouco tempo teremos essa experiência também. Temos denúncias feitas quer por particulares, quer por entidades públicas, quer pelo próprio Ministério Público [MP]”.

Sem deixar de enfatizar a EPPO como “um valor acrescentado no contexto das investigações”, José Guerra notou que o organismo sediado no Luxemburgo “é mais do que a mera soma das partes”. O magistrado português admitiu que o universo de procuradores ainda não está totalmente preenchido e que, quando isso se verificar, haverá um total de 140 procuradores para combater crimes relativos aos interesses financeiros da União Europeia (UE).

“A UE é financiada pelos Estados-membros e esses Estados-membros são financiados pelo dinheiro dos cidadãos. Cada euro que é roubado por organizações criminosas é o de todos nós que está a ser utilizado de forma abusiva e disruptiva, pondo em causa a mais básica e salutar convivência também entre empresas. É inaceitável não só do ponto de vista do bom funcionamento da economia, mas também da democracia”, defendeu.

Organismo não tem jurisdição única

Instado a explicar o funcionamento da EPPO, o procurador europeu referiu uma estrutura de dois níveis: um nível local, em que atuam os procuradores europeus delegados, que mantêm a qualidade de magistrados nacionais e são supervisionados pelo procurador europeu do respetivo Estado de origem; e um nível superior, no qual as investigações são monitorizadas e dirigidas pela câmara permanente, do qual o procurador europeu supervisor não faz parte.

“Os casos que estão em investigação em Portugal nunca poderão estar distribuídos à câmara permanente de que eu faço parte para evitar conflitos de interesse”, observou, continuando: “Somos um corpo de magistrados que funciona transversalmente em todo o espaço dos 22 Estados que fazem parte. O que não temos é uma jurisdição única: investigamos de acordo com a lei portuguesa e dirigimo-nos aos tribunais portugueses ou de acordo com as regras espanholas e dirigimo-nos aos tribunais espanhóis. Não há tribunais europeus”.

Procuradoria vai ter instalações no Porto

Questionado sobre os desafios para o futuro da EPPO, o procurador traça como prioridades o funcionamento pleno das unidades de apoio ao nível central no Luxemburgo, como a unidade de análise financeira e a unidade de recuperação de ativos. Já a nível nacional, observou “uma série de questões a resolver”, nomeadamente as instalações definitivas no Porto e a definição de um enquadramento jurídico para facilitar a mobilização de recursos e meios.

A Procuradoria Europeia assinala esta quarta-feira o seu primeiro ano de atividade, enquanto entidade judicial comunitária dedicada à fiscalização e investigação de crimes relacionados com o uso de verbas comunitárias, que podem passar por fraude na obtenção de subsídios, corrupção de funcionários, fraudes ao IVA, contrabando, entre outros, do qual resulte prejuízo de valor superior a 10 milhões de euros que envolvam dois ou mais Estados-membros da União Europeia entre os 22 que integram a EPPO.

