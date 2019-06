Dirigente democrata-cristão assassinado defendia a abertura do país aos refugiados

Procuradoria alemã responsabiliza extrema-direita por assassinato

A procuradoria-geral alemã responsabilizou a extrema-direita, na segunda-feira, pelo assassinato de Walter Lübcke, dirigente regional da CDU, partido democrata-cristão de Angela Merkel. “Admitimos que há antecedentes extremistas neste crime. Isto baseia-se no passado do acusado e nas opiniões e visões que pronunciou em público”, afirmou o porta-voz da procuradoria, Markus Schmitt, sobre o homem que está detido no âmbito deste caso.

Lübcke foi encontrado, a 2 de junho, morto no terraço da sua casa com um disparo na cabeça, em Wolfhagen-Istha, no Oeste da Alemanha. Depois de duas semanas de muita especulação, a procuradoria-geral daquele país tomou o caso em mãos e revelou o móbil político como razão para o assassinato. É mais um caso que emociona um país incapaz de controlar a violência da extrema-direita.

Na madrugada de sábado, Stefan E., de 45 anos, foi detido pelas forças especiais no âmbito da investigação do assassinato de Lübcke. A vítima era dirigente político no Estado de Hesse e já tinha recebido ameaças por defender a decisão de Angela Merkel de abrir a porta a mais de um milhão de refugiados em 2015. Conta o El País que, nesse ano, quando era chefe do governo em Kassel, pronunciou um discurso em que defendeu “valores cristãos” como “amar o próximo” e convidou a partir da Alemanha quem não concordasse com as regras do país. Desde então, foi assediado nas redes sociais com ameaças da extrema-direita.

O ADN do suspeito, detido a uns 20 quilómetros de Wolfhagen-Istha, onde vivia Lübcke, coincide com os vestígios encontrados na roupa do político assassinado. Os dados sobre o passado do principal suspeito que foram sendo divulgados pela imprensa alemã deixam poucas dúvidas sobre o seu perfil ideológico. Proveniente da Baviera, frequentou grupos de extrema-direita e, em 1993, foi detido por um ataque com recurso a um explosivo artesanal contra um centro de refugiados, noticiou o Die Zeit.

Também é suspeito, de acordo com o Der Spiegel, de estar envolvido no grupo de centenas de neonazis que, em 2009, agrediu trabalhadores que participavam numa iniciativa sindical em Dortmund. Stefan E. teria ligações com as organizações neonazis Combat 18 e Blood & Honor, assim como com o partido NPD. Tinha participado, ainda, em paradas fascistas nos Estados de Hesse e da Renânia do Norte-Westfalia. Sob o pseudónimo de Game Over, publicou nas redes sociais, em 2018, que o governo tinha de abdicar. “Ou haverá mortes”, ameaçou.

A chanceler alemã, Angela Merkel, eleita pela CDU converteu-se num dos principais inimigos da extrema-direita quando decidiu abrir as portas aos refugiados em 2015. O partido de extrema-direita AfD entrou para o parlamento pela primeira vez em 2017 com 12,6% e 94 deputados e lidera a campanha contra Merkel pela política migratória que encabeça.

