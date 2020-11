O ex-Presidente vai enfrentar ainda outro julgamento, na primavera de 2021, em conjunto com 13 outras pessoas, pela acusação de financiamento ilegal da sua campanha presidencial de 2012.

Processo por corrupção do ex-PR Nicolas Sarkozy será retomado segunda-feira

O ex-Presidente vai enfrentar ainda outro julgamento, na primavera de 2021, em conjunto com 13 outras pessoas, pela acusação de financiamento ilegal da sua campanha presidencial de 2012.

O processo por corrupção do antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy vai ser retomado na segunda-feira após o tribunal correcional de Paris ter rejeitado hoje o seu adiamento, por motivos de saúde de um dos coacusados.

Um relatório médico concluiu que o antigo juiz Gilbert Azibert, 73 anos, estava apto a comparecer, mas o tribunal rejeitou o pedido de adiamento e ordenou que comparecesse “em pessoa” na segunda-feira, pelas 13:30 locais, antes de suspender de novo a audiência até essa data.

O julgamento de Sarkozy, acusado de corrupção e tráfico de influências na sequência de um escândalo que envolveu escutas telefónicas, começou segunda-feira passada no Tribunal Criminal de Paris, mas foi adiado pouco depois.

A decisão do tribunal foi tomada na sequência do pedido dos advogados de um dos réus, o juiz Gilbert Azibert, que alegaram o estado de saúde muito precário do arguido, tendo o presidente do tribunal ordenado um exame médico que, entretanto, foi entregue.

O ex-Presidente, de 65 anos, vai julgado em conjunto com o seu advogado Thierry Herzog, também de 65 anos, e Gilbert Azibert, podendo ser condenados a uma pena suspensa de prisão de até 10 anos e a uma multa de até um milhão de euros. Os três acusados negam qualquer irregularidade.

Sarkozy e Herzog são suspeitos de prometer a Azibert um emprego no Mónaco em troca de informações sobre uma investigação ao financiamento ilegal da campanha presidencial de 2007 pela mulher mais rica da França, a herdeira da L'Oreal Liliane Bettencourt.

De acordo com a acusação, Sarkozy e Herzog usaram, em 2014, telemóveis secretos, registados sob o pseudónimo “Paul Bismuth”, para terem conversas privadas, já que receavam que as conversas estivessem a ser escutadas.

Sarkozy e Herzog explicaram que compraram os telefones para evitar serem alvo de escutas telefónicas ilegais, mas os investigadores suspeitam que o que realmente queriam era evitar ser gravados, até porque as conversas sugeriam que ambos sabiam que os seus telefones oficiais estavam a ser escutados.

Sarkozy argumentou, entretanto, que nunca interveio para ajudar Azibert, que nunca chegou a ir trabalhar para o Mónaco, tendo-se reformado em 2014.

No entanto, o tribunal considerou que assim que um negócio é oferecido, constitui infração penal, mesmo que as promessas não sejam cumpridas.

O nome de Sarkozy apareceu, durante anos, ligado a várias outras investigações judiciais, com alegações que incluíram financiamento ilegal da sua campanha de 2007 pelo então ditador líbio, Muammar Kadhafi, e que lançaram uma sombra sobre a tentativa de regresso de Sarkozy nas eleições presidenciais de 2017, não tendo sido escolhido como candidato pelo seu partido e acabando por se retirar da política ativa.

Sarkozy continuou, no entanto, a ser uma figura popular entre os eleitores franceses de direita, como mostra o sucesso de várias semanas que teve o livro com as suas memórias, publicado neste verão, “Le Temps des Tempêtes” (o tempo das tempestades).

No início deste mês, o empresário franco-libanês Ziad Takieddine voltou atrás nas declarações que tinha feito e negou ter entregado uma mala com cinco milhões de euros em dinheiro, provinda da Líbia, a Sarkozy e ao seu ex-chefe de gabinete, Claude Gueant.

Em vez disso, disse à emissora de notícias BFM e à revista Paris-Match que “não houve financiamento da Líbia”.

Sarkozy reagiu, afirmando que a verdade estava “finalmente a aparecer”.

O ex-Presidente vai enfrentar ainda outro julgamento, na primavera de 2021, em conjunto com 13 outras pessoas, pela acusação de financiamento ilegal da sua campanha presidencial de 2012.

O partido conservador e uma empresa chamada Bygmalion são acusados de usar um sistema especial de faturas para ocultar gastos excessivos não autorizados, sendo suspeitos de terem gastado 42,8 milhões de euros, quase o dobro do máximo autorizado, para financiar a campanha.

As eleições deram a vitória ao rival socialista François Hollande.

