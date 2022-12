O suspeito de 69 anos admitiu sentir um "ódio aos estrangeiros que se tornou completamente patológico".

Prisão preventiva para suspeito de morte de curdos em Paris

AFP O suspeito de 69 anos admitiu sentir um "ódio aos estrangeiros que se tornou completamente patológico".

O homem de 69 anos, suspeito de matar três curdos e ferir outros três na sexta-feira, em Paris, reconheceu ter um "ódio patológico a estrangeiros" e foi colocado sob custódia esta segunda-feira, declarou uma fonte judicial.

O suspeito, um maquinista reformado de nacionalidade francesa, foi acusado por um juiz de instrução de homicídio e tentativa de homicídio por motivos de raça, etnia, nação ou religião, bem como de aquisição e posse não autorizadas de armas, detalhou a mesma fonte.

Foi então colocado em prisão preventiva por um juiz de liberdades e detenção (JLD), conforme ordenado pelo Ministério Público.

Em tribunal, o homem, com um olho negro e vestido com uma blusa de hospital azul clara, permaneceu de pé, de olhar fixo e com os braços cruzados enquanto esperava a chegada do JLD.

Ladeado por uma escolta de cinco polícias, o sexagenário de cabelo curto grisalho, confirmou a sua identidade, tendo depois dado o seu acordo para uma audiência à porta fechada.

Suspeito saiu de casa para "matar estrangeiros"

O seu advogado, Clément Pialoux, apenas confirmou que o seu cliente foi colocado em prisão preventiva, recusando-se a dar mais pormenores.

O suspeito, um homem encorpado e forte, foi preso na sexta-feira pouco depois de abrir fogo na Rue d'Enghien, no 10º arrondissement de Paris, no exterior de um centro cultural curdo, matando três curdos e ferindo outros três.

Enquanto estava sob custódia policial, admitiu sentir um "ódio aos estrangeiros que se tornou completamente patológico" desde um assalto à sua casa em 2016.

Na manhã dos acontecimentos, primeiro foi armado para Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) para "matar estrangeiros", mas desistiu devido à falta de movimentação na zona, segundo a procuradora de Paris Laure Beccuau.

Regressou à casa dos seus pais em Paris, onde vivia, e depois caminhou até ao centro cultural curdo Ahmet-Kaya na rue d'Enghien, cuja localização conhecia.

A sua custódia policial foi levantada no sábado, uma vez que foi levado para a enfermaria psiquiátrica da sede da polícia. Foi novamente detido na tarde de domingo antes de ser apresentado a um juiz de instrução no tribunal judicial de Paris, esta segunda-feira.

