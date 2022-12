Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento e falsificação de documento, naquela que é a maior fraude de IVA na UE e que começou em Portugal.

Mundo 3 min.

EPPO

Prisão preventiva para cinco arguidos no caso da maior fraude com IVA na UE

Redação Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada, associação criminosa e branqueamento e falsificação de documento, naquela que é a maior fraude de IVA na UE e que começou em Portugal.

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto decretou esta terça-feira a prisão preventiva para cinco dos 14 detidos no âmbito da Operação 'Admiral', uma mega operação de combate à fraude, coordenada pela Procuradoria Europeia (EPPO, na sigla em inglês) e que teve a sua origem em Portugal, mas abrangeu vários outros países europeus, incluindo o Luxemburgo.

Em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada, associação criminosa, branqueamento e falsificação de documento.

As atividades criminosas estenderam-se pelos 22 Estados-membros da EPPO, além de Hungria, Irlanda, Suécia e Polónia, juntamente com países terceiros, incluindo Albânia, China, Maurícias, Sérvia, Singapura, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos da América.

Luxemburgo e Portugal envolvidos na "maior fraude" de IVA da história da UE Investigação começou em Portugal há mais de um ano.

A informação da EPPO aponta para uma fraude global ao IVA no valor de 2,2 mil milhões de euros e uma operação desencadeada em 14 Estados-membro: Bélgica, Chipre, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Roménia, Eslováquia e Espanha.



Os cinco arguidos para os quais o TIC do Porto decretou a prisão preventiva ficaram ainda sujeitos à proibição de se contactarem ou de contactarem outros intervenientes do processo, de criarem sociedades, abrirem ou movimentarem contas bancárias e obrigados a entregar os respetivos passaportes, não se podendo ausentar para o estrangeiro sem autorização do tribunal, refere a Lusa.



Segundo a nota divulgada à comunicação social, citada pela agência de notícias portuguesa, o sexto arguido que ainda se encontra detido viu ser-lhe aplicada a medida de coação de prisão domiciliária, sendo que “até que se mostrem preenchidos todos os requisitos necessários” para o cumprimento dessa medida irá aguardar em prisão preventiva. Está igualmente sujeito à proibição de contactos com qualquer interveniente processual e tem 10 dias para entregar o passaporte.

Quanto aos restantes oito arguidos, o TIC do Porto aplicou as medidas de Termo de Identidade e Residência (TIR), proibição de constituírem sociedades e/ou abrir contas bancárias ou nelas deterem poderes de movimentação, proibição de contactar entre si e/ou com qualquer interveniente processual e proibição de se ausentar para o estrangeiro sem autorização prévia do tribunal.

Os juízes consideraram que se verificam os perigos de fuga, de perturbação do inquérito, de aquisição, conservação ou veracidade da prova e, face às “circunstâncias do crime e da personalidade dos arguidos”, de continuação da atividade criminosa ou perturbação da ordem e tranquilidade públicas.

Fraude europeia com origem em Portugal

Esta fraude, com ramificações em vários países europeus, teve a sua origem em Portugal, país onde se terá traduzido em dezenas de milhões de euros.

A operação policial em território português foi executada pela Polícia Judiciária (PJ), envolvendo cerca de 250 elementos de diversos departamentos, 35 elementos da Autoridade Tributária, além de um magistrado judicial, um procurador europeu e dois procuradores Europeus Delegados Portugueses.

Dicas para se proteger das fraudes financeiras Desde o clássico esquema de investimento às propostas mais rebuscadas, os golpistas não têm falta de ideias para atingir os seus fins. Saiba como se prevenir.

Além das medidas de coação dos cinco arguidos, “procedeu-se ainda ao arresto judicial de cerca de 50 viaturas, 47 propriedades e cerca de 600 contas bancárias nacionais”, sublinhou a PJ em comunicado.

No âmbito desta investigação tinham também sido efetuadas buscas na República Checa, Hungria, Itália, Países Baixos, Eslováquia e Suécia no passado mês de outubro.

Maior fraude de IVA na UE

Segundo a EPPO, a investigação, que se realizou a nível europeu, durou cerca de ano e meio e terá exposto “a maior fraude carrossel em matéria de IVA” na União Europeia, permitindo estabelecer “ligações entre a empresa suspeita em Portugal e cerca de 9.000 outras entidades jurídicas, e mais de 600 pessoas singulares localizadas em diferentes países”.

A atividade criminosa passava pela constituição sucessiva de uma complexa cadeia de empresas, na sua maioria de venda de equipamentos informáticos em plataformas ‘online’, que operavam executando os atos necessários para se “enriquecerem” com as quantias de IVA recebidas da venda desses produtos a clientes finais, num esquema típico da ‘Missing Trader Intra-Community (MTIC) Fraud’, que lesa os cofres da União Europeia, segundo explicou a PJ.

(Com Lusa)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.