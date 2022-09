O homem terá atirado sobre o operador de caixa, de 20 anos, quando este lhe recordou que tinha de usar uma máscara por causa da pandemia.

Prisão perpétua para alemão anti-máscara que matou funcionário de bomba

Um tribunal alemão condenou esta terça-feira a prisão perpétua um homem acusado de matar um funcionário de uma bomba de gasolina que lhe pediu para usar uma máscara anti-covid.

O acusado de 50 anos de idade alvejou o operador de caixa, de 20 anos, numa bomba de gasolina a 18 de setembro de 2021, quando este lhe recordou a necessidade de usar uma máscara por causa da pandemia.

O arguido compareceu em tribunal em Bad Kreuznach, no oeste do país.

O assassinato, que teve lugar em Idar-Oberstein, chocou a Alemanha, onde se desenvolveu um movimento tumultuoso anti-máscara e anti-vacinas.

Arguido confessou e mostrou arrependimento

O acusado, que também foi condenado por porte ilegal de uma arma de fogo, teve uma altercação inicial com o funcionário sobre o uso de máscara, antes de regressar uma hora e meia depois e disparar à queima-roupa.

De acordo com a acusação, o homem desenvolveu uma raiva contra as medidas anti-covid. "Como sabia que não conseguia chegar aos políticos, decidiu matar" o jovem funcionário, disse a procuradora Nicole Frohn no julgamento.

Depois de confessar, o arguido disse que lamentava o seu ato.

Na Alemanha, a pena média de prisão perpétua é de 20 anos. Neste caso, não foi constatada a "gravidade particular da culpabilidade" do arguido, o que em teoria pode levar à sua libertação após 15 anos. Na prática, porém, os condenados raramente beneficiam deste tipo de medida.

