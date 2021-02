Mulher denuncia em vídeos que está presa em casa por ordens do pai.

Mundo 2 min.

Princesa Latifa, filha do emir do Dubai: "Estou sequestrada numa mansão"

Bruno Amaral de Carvalho Mulher denuncia em vídeos que está presa em casa por ordens do pai.

"Estou refém numa mansão que foi transformada numa prisão. Todas as janelas têm grades e eu não as consigo abrir", denunciou Latifa Mohamed al Maktum, a filha do emir do Dubai, num vídeo transmitido pela BBC. A mulher, que tentou fugir da família em 2018, tem enviado gravações clandestinas a vários amigos em que acusa o pai de a prender contra a sua vontade. Nessas mensagens, Latifa conta como um comando das forças especiais abortou a sua fuga e a drogou para a levar de volta aos Emirados Árabes Unidos.

Nos vídeos, Latifa, de 35 anos, explica que quando os homens enviados pelo seu pai invadiram o barco em que tentava fugir, resistiu "dando-lhes pontapés e lutando". Até que mordeu um no braço e recebeu uma injeção com um tranquilizante, perdendo a consciência até que o avião privado em que estava a ser transportada aterrou no Dubai, o mais famoso dos sete emirados da federação dos Emirados Árabes Unidos.

Desde então, tem estado isolada numa mansão, sem assistência médica, vigiada por duas polícias dentro de casa e mais cinco no exterior. "Não posso sequer sair para apanhar ar fresco", afirmou. "Estou a gravar este vídeo na casa de banho porque é o único espaço que posso trancar com um cadeado", contou assustada.

Os responsáveis pela divulgação dos vídeos, segundo a BBC, são o seu primo Marcus Essabri, a treinadora finlandesa Tiina Jauhiainen, que a acompanhou na fuga, e o ativista David Haigh. Os três são os promotores da campanha Latifa Livre.

Após a transmissão dos vídeos, um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse à BBC que questionaria os Emirados Árabes Unidos sobre a princesa. Dominic Raab considerou que este é o "caminho certo a seguir" e que Londres "vai seguir o assunto com muita atenção".

Em março de 2020, a justiça britânica tinha já determinado que o emir do Dubai ordenou o sequestro de duas de suas filhas, Latifa e Shamsa. Com apenas 18 anos, Shamsa tentou fugir do pai em 2000, enquanto estava de férias na Inglaterra. Segundo o relato da irmã Latifa, a jovem foi encontrada após dois meses de fuga, tendo sido "drogada", levada de volta para o Dubai e "presa".

A justiça britânica está ainda envolvida num processo entre o emir do Dubai e a princesa Haya, irmã do rei da Jordânia (Abdullah II), que fugiu para Londres em 2019, levando os seus dois filhos. A princesa Haya, a sexta esposa de Mohammed bin Rashid al-Maktoum, casou-se com o emir em 2004.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.