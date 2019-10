Esmeralda, tia do rei Philippe, ativista conta que a polícia a interrogou e a pôs numa cela durante horas. Saiba toda a história.

Mundo 2 min.

Princesa da Bélgica presa em Londres por manifestar-se pelo clima

Paula SANTOS FERREIRA Esmeralda, tia do rei Philippe, ativista conta que a polícia a interrogou e a pôs numa cela durante horas. Saiba toda a história.

A tia do rei Philippe da Bélgica, a princesa Maria Esmeralda foi presa e colocada numa cela, numa prisão em Londres, na passada quinta-feira, dia 10, por estar a participar numa manifestação pelo clima, do grupo Extinction Rebellion, em Trafalgar Square.

A princesa, de 63 anos, ativista pelo ambiente foi uma das cerca de 1300 pessoas detidas durante a semana passada pela polícia londrina por protestarem naquela praça por mais ações a favor da diminuição do aquecimento global.

"Sob custódia policial"

"Hoje, juntamente com muitos outros manifestantes, fui presa e colocada sob custódia policial. A emergência climática apela a todos nós para que pressionemos os governos a agirem com urgência”, escreveu ela na quint-feira, dia 10, na sua conta do Twitter.

Em entrevista ao jornal belga L’Echo a princesa conta que foi levada para a esquadra, onde durante cinco horas a interrogaram, tiraram as impressões digitais, fotos, e amostras de ADN. “Disseram-nos que tudo seria destruído se não fossemos acusados. Depois fui levada para uma cela”.

AFP

Apesar do sucedido, Maria Esmeralda, a filha mais nova do antigo rei Léopold III e da princesa de Réthy, Lillian Baels, admitiu que estava preparada para ser detida.

O nervoso de ser presa

Participar nestas manifestações é muito importante para a princesa belga. “ A urgência da questão climática, a urgência da biodiversidade justifica totalmente”.

“Estou convencida que apenas com este tipo de protestos, pacíficos podemos ter impacto. E quanto mais pessoas de todas as esferas da vida e de todas as idades, mais impacto haverá”, disse àquele jornal belga.

No entanto, Maria Esmeralda confessou que quando entrou para a carrinha da polícia para ir para a esquadra sentiu um pouco nervosa, embora soubesse que não estava a arriscar muito e que seria mesmo libertada”.

A colaboração com ONG's

A princesa que gere um fundo que tem o nome do seu pai, o Fundo Leopold III, colabora frequentemente com o Greenpeace e agora com o grupo Extinction Rebillion, um movimento que “dá esperança”. “As perturbações no tráfego que causam não é nada comparado com os problemas que as alterações climáticas nos irão trazer”, vinca.

Maria Esmeralda aposta nos jovens para mudar mentalidades e agir com urgência. Como declarou na entrevista o seu fundo “patrocinou um desses jovens que foram de veleiro para a conferência climática” “Eu própria tento participar em conferências, apoiar ONGs, entre outras ações”, frisou Maria Esmeralda.

Aos 63 anos, a princesa garante que continuará a lutar pelo clima e que se tiver de ser presa outra vez, será. “Passaria por tudo isso outra vez”, em defesa do clima.

Princesa Esmeralda na visita ao povo indígena no Brasil.

Veja a reportagem video da visita da Princesa Esmeralda a um povo indígena no Brasil, os Xerente, no estado de Tocantis, em junho de 2016, da TV Globo do Brasil. Este povo batizou a princesa de Waiti, que "significa a lua", pintou-a e deu-lhe presentes.