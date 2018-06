Os primeiros migrantes socorridos pelo navio Aquarius, da organização não-governamental SOS Mediterranée, começaram hoje a chegar ao porto de Valência, em Espanha, revelaram as agências internacionais.

Mundo 18 3 min.

Primeiros migrantes do Aquarius já desembarcaram em Espanha

Os primeiros migrantes socorridos pelo navio Aquarius, da organização não-governamental SOS Mediterranée, começaram hoje a chegar ao porto de Valência, em Espanha, revelaram as agências internacionais.

Segundo a agência France Presse, os primeiros migrantes do Aquarios chegaram ao porto de Valência pelas 06h33, ao passo que a agência EFE descrevia, à mesma hora, que a silhueta branca do Dattilo, o barco de patrulha da guarda costeira italiana em que viajaram 274 migrantes estava já alinhado na entrada do porto espanhol, depois oito dias de travessia.

18 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

O porto de Valencia está preparado para receber a chegada repartida de 630 migrantes que viajam a bordo de tres barcos: 274 no Dattilo, 106 no Aquarius (que será o segundo a chegar) e 250 no navio da armada italiana Orione, o último que está previsto entrar no porto espanhol.

Os migrantes a bordo do Dattilo apresentam uma maior percentagem de patologias do que as esperadas pelos profissionais de saúde, embora sejam leves.

Isto foi explicado no porto espanhol pelo vice-diretor da Emergências da Generalitat, Jorge Suárez, que assegurou que não foi registado nenhum incidente grave, mas que tinha sido detetado um maior número de patologias do que o esperado, o que está a abrandar um pouco todo o processo.

Tratam-se de tipologias menores, causadas pela superlotação de muitos dias, escoriações, queimaduras, resultantes do contato com o combustível dos barcos com a água do mar, e mal-estar em geral, precisou Jorge Suárez.

A bordo do Dattilo havia mulheres grávidas, que por protocolo foram transportadas para o hospital, e menores, três dos quais foram transferidos para centros de saúde.

Jorge Suárez contou que, ao chegar ao porto, os imigrantes sentiram "muita emoção", mas estavam "muito atordoados" por, entre outras coisas, ver entrar pessoas desconhecidas a usar máscaras. Os profissionais de saúde que os trataram inicialmente perceberam que muitos estavam em estado de choque.

Amnistia pede ao Governo espanhol reforma do sistema de asilo de migrantes

A Amnistia Internacional espanhola pediu ao Governo de Espanha que analise individualmente os 629 casos e que reforme o sistema de acolhimento e de asilo, para que não acabem na indigência.

Numa comunicado, a organização valoriza "a iniciativa de solidariedade e humanismo levada a cabo pelo Governo espanhol e comunidade valenciana", mas defende que "é necessário que se estude cada caso individualmente para que se identifiquem as possíveis pessoas refugiadas".

A Amnistia defende ainda que é necessária uma reforma do sistema de acolhimento e de asilo "para que estas pessoas que chegam não acabem na indigência".

"O Governo espanhol tem a oportunidade de mostrar que isto não fica só em palavras e gestos. É necessário que adotem todas as medidas necessárias para rever o atual sistema de asilo e de acolhimento, que está obsoleto, e não se adequa às necessidades das pessoas refugiadas e solicitantes de asilo que estão a chegar às nossas fronteiras", defendeu Esteban Beltrán, diretor da AI de Espanha

A chegada do navio a Valência deve-se a uma oferta do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, que disse ser necessário "evitar uma tragédia humanitária".

O Governo de Itália recusou no dia 10 autorizar o Aquarius a desembarcar num porto italiano os 629 migrantes, resgatados do mar em várias operações durante o dia anterior.

Itália defendeu que devia ser Malta a acolher os migrantes, entre os quais há 123 menores, mas as autoridades maltesas sustentaram que a responsabilidade era de Itália porque as operações de salvamento dos migrantes ocorreram numa zona marítima coordenada por Roma.

Face ao impasse, Espanha ofereceu-se, no dia 11, para acolher os migrantes, tendo o Aquarius efetuado a viagem em direção a Valência escoltado por duas embarcações da Marinha italiana, com as quais repartiu os migrantes que se encontravam a bordo.

Fazem parte do dispositivo coordenado pela Cruz Vermelha, ao longo de todo o fim de semana, mais de mil pessoas, tanto profissionais como voluntários, trabalhando em turnos de 10 a 12 horas.

Segundo o porta-voz da Cruz Vermelha, entre estas mil pessoas estará definido também um grupo de 70 a 100 com formação e preparação para lidar com emergências semelhantes.