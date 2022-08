O empresário Mário Ferreira vai realizar esta quinta-feira uma viagem espacial de 11 minutos, cruzando a fronteira do espaço. Um sonho de muitos milhares de euros. Veja as fotos.

Mundo 17 4 min.

Turismo espacial

Primeiro português no espaço. Saiba como é a viagem e quanto custa

Paula SANTOS FERREIRA O empresário Mário Ferreira vai realizar esta quinta-feira uma viagem espacial de 11 minutos, cruzando a fronteira do espaço. Um sonho de muitos milhares de euros. Veja as fotos.

A descolagem da nave New Shepard no deserto do Texas está agendada para as 09h30 hora local (14h30 Lisboa) de amanhã, quinta-feira, levando a bordo seis turistas espaciais, um deles o empresário português Mário Ferreira, de 54 anos.



Esta viagem suborbital é feita pela companhia Blue Origin, do milionário Jeff Brezos, sendo a 22ª missão da nave New Shepard, a sexta com tripulação humana a bordo, e a terceira deste ano de 2022.

3 Mátio Ferreira com os outros cinco tripulantes que quinta-feira irão viajar ao espaço. Blue Origin

Como é a viagem de 11 minutos?

A nave New Shepard é composta por dois módulos. Um foguetão com uma cápsula na parte superior, onde viagem os seis turistas espaciais. Pouco depois da descolagem vertical, a cápsula separa-se do foguetão seguindo viagem até à fronteira do espaço. O voo precisa de atinge-se 3x a velocidade do som para se conseguir atingir a fronteira convencionada entre a atmosfera terrestre e o espaço sideral, a chamada Linha de Karman, a 100 quilómetros de altitude do nível do mar, explica aa Blue Origin no seu site.

Destes 11 minutos do total da viagem, três a quatro minutos são passados num ambiente de microgravidade, porque a cápsula cruza a Linha de Karman, “entrando no espaço”. Nessa altura, os tripulantes podem admirar o planeta visto do espaço pelas largas janelas da cápsula, e flutuar no interior. Esta estrutura não tem piloto presente. Apenas os tripulantes seguem a bordo numa cabine espaçosa em que cada passageiro tem o seu próprio assento junto a uma janela. Logo depois, a cápsula inicia o percurso de regresso ao Texas, com a ajuda de paraquedas, aterrando no deserto.

Já o foguetão, logo após largar a cápsula regressa de imediato ao ponto de partida, local da descolagem, no Launch Site One, nas montanhas da Guadalupe, no deserto do Texas. Segundo a Blue Origin toda a nave é completamente reutilizável podendo realizar 25 destas viagens espaciais.

Mário Ferreira já revelou que na sua “mala” a bordo levará entre outros objetos uma garrafa de vinho do Porto.

Quanto custa a viagem?

Até agora, a Blue Origin nunca revelou o valor de uma passagem para este passeio espacial. Até agora a companhia de Jeff Brezos já levou 25 civis para o espaço e todos os bilhetes foram licitados em leilão. Quanto pagaram? Depende.

É que a viagem pode ser gratuita, se for uma grande celebridade ou pessoa de interesse especial, voando como “convidado de honra” ou chegar aos 28 milhões de dólares (27,4 milhões de euros).

Este foi o valor leiloado por um lugar na primeira viagem tripulada da New Sherpard, em julho do ano passado, em que seguia a bordo o próprio Jeff Brezos, relata a imprensa internacional.

Primeiro português a ir ao espaço vai levar consigo uma garrafa de vinho do Porto O empresário Mário Ferreira vai ser um dos seis tripulantes do voo suborbital de turismo espacial que decorre na próxima quinta-feira. A viagem dura apenas 11 minutos.

Já o pioneiro da aviação Wally Funk, o ator de Star Trek William Shatner, a ex-estrela do futebol Michael Strahan e Laura Shepard Churchley, filha do astronauta Alan Shepard, nome com que a Blue Origin batizou o seu foguetão foram “convidados de honra”, com a viagem espacial oferecida.

A vista do espaço

Especialistas da área revelaram ao site Observer que o preço a pagar pelos 11 minutos depende de quem o passageiro é. “Não se trata de dinheiro. É sobre quem você é, o seu capital social, e está alinhado com os propósitos do lançamento. É uma espécie de pacote”, explicou Roman Chiporukha, cofundador da SpaceVIP, uma plataforma que ajuda os ricos a reservar viagens espaciais, incluindo a Blue Origin.



A Blue Origin continuará a “procurar personalidades notáveis ​​para voar nos nossos voos e continuar a alargar o acesso ao espaço”, declarou à Observer Sara Blask, porta-voz da Blue Origin, recusando, no entanto, divulgar o preço médio de um bilhete da viagem espacial da New Shepard. Sara Blask afirmou que o programa de turismo espacial New Shepard já gerou mais de 100 milhões de dólares (98,15 milhões de euros) e que a empresa pretende duplicar o número de passageiros este ano, em relação a 2021.

Dono da TVI é o primeiro português a ir ao espaço A data do voo de turismo espacial com o empresário Mário Ferreira deve ser conhecida brevemente.

Outros dos turistas espaciais conseguiram ser patrocinados por entidades ou associações ligadas ao espaço, como foi o caso de Katya Echazarreta, uma engenheira elétrica de 26 anos que apresenta um programa de ciências no YouTube. Katya foi uma das passageiras do voo espacial de 4 de junho tendo a sua passagem sido paga pela Space for Humanity, uma organização sem fins lucrativos fundada por Dylan Taylor, um investidor que também ele foi ao espaço na missão da New Shepard, em dezembro 2021.

A aterragem

E o preço médio é...

A imprensa internacional tem chegado ao valor médio do bilhete para a visita ao espaço que pode chegar aos 250 mil dólares (245 mil euros).

Nesta 22ª missão, onde seguirá o primeiro português a ir ao espaço, cada tripulante levará um postal em nome da fundação Club For The Future, da Blue Origin, cujo programa Postcards to Space dá a alunos acesso ao espaço nos foguetões da companhia. A missão desta fundação é inspirar as gerações futuras para a ciência, tecnologia, engenharia e matemática, em benefício da Terra, indica a Blue Origin.

Se desejar saber tudo sobre estas viagens espaciais da Blue Origin e como se pode inscrever para um dos próximos voos ao espaço clique aqui para visitar o site desta companhia aeroespacial.

