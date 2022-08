Pouco mais de 10 minutos foi quanto durou a viagem espacial de Mário Ferreira. Uma aventura quer terminou com sucesso esta tarde.

Primeiro português foi ao espaço e aterrou com a bandeira de Portugal

Paula SANTOS FERREIRA Pouco mais de 10 minutos foi quanto durou a viagem espacial de Mário Ferreira. Uma aventura quer terminou com sucesso esta tarde.

E já há um português que ultrapassou a fronteira da Terra com o espaço sideral e voltou: O empresário Mário Ferreira, 54 anos, juntamente com outros turistas espaciais levantou voo no Texas, a bordo da nave New Sherpard, da empresa Blue Origin, às 14h57 e 10.30 minutos depois aterrou. Durante três a quatro minutos, o português entrou mesmo no espaço, ficou em ambiente de microgravidade, flutuou viu as vistas da Terra e regressou, como se pode ver no site do Contacto que transmitiu em direto esta viagem espacial, do site da Blue Origin.



Depois de descer na cápsula tripulada presa em paraquedas, os seis tripulantes ainda tiveram de esperar uns minutos largos para poder então voltar a pisar terra firme. À sua espera estavam familiares.

Mário Ferreira saiu e posou para as fotos segurando uma pequena bandeira portuguesa que levou para o espaço, juntamente com uma garrafa de vinho do Porto. junto à cápsula.

Este foi o sexto voo suborbital tripulado da New Shepard realizado e que decorreu com êxito. Uma viagem inesquecível, mas acessível aos mais ricos, apenas por enquanto.

O momento da descolagem da nave New Shepard, da Blue Origin, decorreu no no Launch Site One, no deserto do Texas, EUA, desta quinta-feira, pelas 14h57.

Na subida, o voo suborbital atingiu uma velocidade 3x superior à velocidade do som, sempre na vertical, e a tripulação de turistas espaciais chegou à fronteira da Terra com o espaço, a 100 quilómetros de altitude do nível do mar. O foguetão pode atingir uma velocidade de 20 mil quilómetros/hora, explicou Gustavo Rodrigues Dias, engenheiro aeroespacial, na CNN Portugal.

A cápsula liberta-se, então, do foguete e cruza mesmo essa fronteira, a linha de Karman, até cerca de 107 quilómetros de altitude. Depois de raros minutos em ambiente de microgravidade, a cápsula iniciou a descida para Terra.

O português, presidente do grupo Pluris Investiments, através da qual detém uma posição no capital da TVI e a empresa de cruzeiros Douro Azul, e os outros tripulantes têm agora muito para contar. Mário Ferreira pode filmar a viagem.



