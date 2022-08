O empresário Mário Ferreira vai ser um dos seis tripulantes do voo suborbital de turismo espacial que decorre na próxima quinta-feira. A viagem dura apenas 11 minutos.

Turismo espacial

Primeiro português a ir ao espaço vai levar consigo uma garrafa de vinho do Porto

Paula SANTOS FERREIRA O empresário Mário Ferreira vai ser um dos seis tripulantes do voo suborbital de turismo espacial que decorre na próxima quinta-feira. A viagem dura apenas 11 minutos.

O empresário Mário Ferreira iniciou esta terça-feira o treino, no Texas, para o voo de turismo espacial que irá realizar na próxima quinta-feira, dia quatro de agosto, a bordo da nave New Shepard, da empresa aeroespacial privada Blue Origin, do multimilionário Jeff Bezos.



Esta é o 22º voo suborbital da New Shepard e a sexta com tripulação humana. Mário Ferreira, presidente do grupo Pluris Investiments, através da qual detém uma posição no capital da TVI e a empresa de cruzeiros Douro Azul, será um dos seis tripulantes do voo e o primeiro português a ir ao espaço.

Esta é a terceira viagem de turismo espacial da companhia realizada este ano e que durará apenas cerca de 11 minutos, voando do Texas até à Linha de Karman, ou a fronteira do espaço, a uma altitude de 100 quilómetros acima do nível do mar. Quando atingem esta altitude os tripulantes conseguem viver por três ou quatro minutos em microgravidade, admirar a Terra vista do espaço antes de iniciarem a descida até ao Texas.

Na antevéspera da viagem, um sonho que diz acalentar desde criança, os tripulantes prepararam já a “mala” para o voo, como conta o empresário na sua página do Facebook.

Imagens do primeiro dia de treinos do empresário português no Texas publicadas na sua página do Facebook e o símbolo da 22ª missão espacial.

Imagens do primeiro dia de treinos do empresário português no Texas publicadas na sua página do Facebook e o símbolo da 22ª missão espacial.

Uma bagagem especial

“A grande surpresa foi conseguir autorização para levar ao espaço uma garrafa de vinho do Porto Vintage de 50 cl, com rolha de cortiça, vamos ver como se vai comportar o vinho sujeito a grandes forças G e ausência de gravidade”, relata Mário Ferreira explicando que na bagagem, “uma caixa de material que podemos levar ao espaço dentro da nossa cápsula”, levam “muitos objetos, pequenos, pessoais e de familiares, assim como quatro bandeiras”.

O português juntamente com o americano Coby Cotton, cofundador do canal de Youtube “Dude Perfect” têm ainda autorização para levar “câmeras para recolher fotografias e vídeo no espaço” o que também “requer um treino específico”, como conta.

O lançamento da nave New Shepard irá decorrer no dia 4 de agosto, durante a manhã no Launch Site One, no Texas e a bordo, do português e de Cotton, seguem ainda a alpinista britânica-americana Vanessa O'Brien, o líder tecnológico Clint Kelly III, a engenheira egípcia Sara Sabry e o executivo de telecomunicações Steve Young. Esta é uma viagem de muitas estreias. Sara Sabry tornar-se-á a primeira pessoa de nacionalidade egípcia a ir ao espaço, e Vanessa O’Brien vai ser a “primeira mulher a alcançar extremos em terra, mar e ar, completando o Explorers' Extreme Trifecta, um recorde mundial do Guinness”, como noticia a Blue Origin na apresentação da tripulação desta sua 22ª missão.

