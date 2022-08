Primeiro navio com cereais ucranianos saiu de Odessa

90 anos depois, cereais ucranianos voltam a ser "arma de guerra"

O efeito mortífero do uso dos cereais como 'arma' na Ucrânia há 90 anos, narrado no livro Fome Vermelha da historiadora Anne Aplebaum, é agora revivido, à escala global, com o bloqueio das exportações alimentares deste país invadido pela Rússia.