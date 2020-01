Dmitri Medvedev apresentou esta quarta-feira o pedido de demissão do governo russo horas depois do discurso do presidente Vladimir Putin sobre a reforma da Constituição.

Primeiro-ministro russo anuncia demissão do governo

Dmitri Medvedev apresentou esta quarta-feira o pedido de demissão do governo russo horas depois do discurso do presidente Vladimir Putin sobre a reforma da Constituição.

O primeiro-ministro Dmitri Medvedev justificou a decisão com a necessidade de adaptar um futuro governo às reformas anunciadas por Vladimir Putin à Constituição da Rússia.



"Estas emendas, quando forem adotadas, [...] trarão mudanças significativas não apenas a vários artigos da Constituição, mas também ao equilíbrio dos poderes executivo, legislativo e judicial", afirmou Medvedev.

"Neste contexto, é óbvio que nós, como governo da Rússia, devemos dar ao presidente do nosso país a oportunidade de tomar todas as decisões necessárias, e sob estas condições penso que é correto apresentar a demissão de todos os membros, de acordo com o artigo 117 da Constituição russa", declarou o primeiro-ministro.

Como resposta a este gesto, o líder russo sugeriu que Medvedev assumisse o cargo de vice-secretário do Conselho de Segurança. Até à formação do novo governo, Medvedev vai continuar a assumir de forma interina a liderança do governo. Putin pediu ainda a outros membros do governo para desempenharem as suas funções até à formação do novo gabinete.

Reforma constitucional reforça poderes do parlamento

Vladimir Putin discursou na manhã desta quarta-feira durante mais de uma hora para enunciar algumas das alterações previstas à Constituição russa. Entre as propostas encontra-se a transferência de poderes do presidente para o parlamento numa mudança com importante significado político. Passa a estar nas mãos do parlamento o direito de aprovar as nomeações do primeiro-ministro e dos membros do governo, ainda que o presidente mantenha o direito de demitir o primeiro-ministro e os restantes membros do governo se perderem a sua confiança.

A indexação regular das pensões é outra importante decisão que tem sido muito contestada pela oposição e também nas ruas, sobretudo pelos comunistas russos. Vladimir Putin anunciou também a criação de um salário mínimo que corresponda ao nível mínimo de subsistência e a proibição da cidadania estrangeira ou da autorização de residência para certas categorias dentro da administração pública relacionadas com a segurança interna e a soberania do país.

Os candidatos à presidência russa passam a ser obrigados a ter residência permanente na Rússia há pelo menos 25 anos e não ter a cidadania ou autorização de residência em países estrangeiros. Há também um reforço do Conselho de Estado e crescem os limites à aplicação das regras do direito internacional em solo russo: "Os requisitos do direito internacional e dos tratados, bem como as decisões dos organismos internacionais, só podem ser aplicados no território da Rússia na medida em que não envolvam restrições aos direitos humanos e aos direitos e liberdades dos cidadãos e não contrariem a nossa Constituição", explicou Putin.

A câmara alta do parlamento russo passa a poder demitir juízes federais e, em alguns casos, remover, sob proposta do presidente, juízes do Supremo Tribunal e do Tribunal Constitucional, que vê os seus poderes reforçados e passa a poder verificar a constitucionalidade das leis federais antes de serem assinadas pelo chefe de Estado.

