Primeiro-ministro libanês denuncia “perigosa escalada” junto à fronteira com Israel

O primeiro-ministro libanês criticou esta terça-feira uma “perigosa escalada militar” um dia após os disparos de artilharia israelita num setor fronteiriço, enquanto o Estado judeu denunciou uma tentativa de infiltração de “terroristas” no seu território.

Lusa

“Israel violou uma vez mais a soberania do Líbano (…) durante uma perigosa escalada militar”, deplorou Hassan Diab no Twitter, na primeira reação oficial do Governo libanês aos bombardeamentos de segunda-feira na fronteira israelo-libanesa.



“Apelo à prudência nos próximos dias, por recear que as coisas se podem agravar devido a uma forte tensão na fronteira”, acrescentou Diab.

Na segunda-feira o exército israelita indicou que um grupo de três a cinco pessoas, armadas, percorreram alguns metros para além da linha azul que separa Israel do Líbano e “as forças de segurança abriram fogo”.

Israel responsabilizou o movimento armado xiita pró-iraniano Hezbollah, o seu influente inimigo do outro lado da fronteira, que considerou “totalmente falsas” as acusações de infiltração.

“Tudo o que se passa neste momento é o resultado dos esforços do Irão e dos seus intermediários libaneses para se estabelecerem militarmente na nossa região”, declarou hoje o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no decurso de uma visita à sede do comando do exército no norte de Israel.

“Faremos o necessário para nos defendermos e sugiro ao Hezbollah que tenha em consideração esse facto”, acrescentou, após ter considerado na segunda-feira que o movimento xiita “brinca com o fogo”.

Após diversos conflitos, Israel e o Líbano permanecem tecnicamente em estado de guerra.

A Finul – a força de manutenção de paz da ONU deslocada no sul do Líbano – apelou à “máxima contenção” e indicou que abriu um inquérito.

Diab acusou Israel de procurar “mudar as regras” estabelecidas entre os dois países desde a última guerra, em 2006, que opôs o exército israelita ao Hezbollah, e de fazer pressão para alterar o estatuto da Finul que expira no final de agosto.

“Há uma tentativa de fazer pressão sobre o Líbano através da ameaça de reduzir o número de forças da Finul caso não seja alterado o mandato da missão”, declarou Diab.

“O Líbano recusa uma alteração das prerrogativas da Finul”, acrescentou.

O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, rejeitou em maio um pedido norte-americano destinado a reforçar os poderes da Finul, designadamente através das atividades de recolha de dados e vigilância, ao afirmar que se tratava de um pedido israelita.

No início de maio, a embaixadora norte-americana na ONU, Kelly Craft, afirmou que a Finul estava “impedida de preencher o seu mandato” e que o Hezbollah “estava num processo de se armar e alargar as suas operações”.

Por sua vez, o Presidente libanês, Michel Aoun, declarou que o incidente na fronteira ameaçava a estabilidade no sul do Líbano algumas semanas antes da renovação do mandato da Finul.

Os incidentes fronteiriços de segunda-feira ocorreram após ataques aéreos na Síria atribuídos a Israel que em 20 de julho mataram cinco combatentes pró-Irão a sul de Damasco, incluindo um membro do Hezbollah.

O último grande confronto entre o Hezbollah e Israel provocou pelo menos 1.200 mortos do lado libanês, sobretudo civis, e 160 do lado israelita, na maioria militares.

