Primeiro-ministro libanês anuncia demissão

O primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, anunciou esta terça-feira a demissão do seu governo depois de duas semanas de protestos generalizados contra o executivo em todo o país.

"Eu vou ao Palácio Baabda para apresentar a resignação do governo em resposta aos muitos libaneses que tomaram as ruas”, afirmou num discurso à nação transmitido em direto. O anúncio foi celebrado com gritos de alegria pelos manifestantes que o escutavam.



The Prime Minister of Lebanon has just announced his resignation after two weeks of protest.



These are the streets of Beirut right now.



pic.twitter.com/pl3F1hFxgX

O Líbano está a viver esta terça-feira o seu décimo terceiro dia de protestos que começou com a decisão polémicade introduzir um imposto sobre o uso do WhatsApp, posteriormente retirado, e que evoluiu para a exigência de demissão de um governo envolto em acusações de corrupção.

De acordo com a agência estatal libanesa ANN, seis pessoas ficaram feridas durante os confrontos entre opositores e apoiantes do governo, nos quais o exército teve que intervir para separar as duas partes. Ouviram-se cânticos a favor do líder do grupo xiita Hezbollah, Hasan Nasrallah e do chefe do parlamento, Nabih Berri.

Durante toda a manhã, centenas de manifestantes reuniram-se em frente à casa do ministro das Telecomunicações, Mohmud Choucair, e do Ministério das Finanças para protestar contra a corrupção. Enquanto isso, bancos, escolas, instituições e algumas empresas permaneceram, uma vez mais, fechados.

De acordo com o Banco Mundial, um quarto dos libaneses vive na pobreza e a situação económica continua a deteriorar-se no país cuja dívida é estimada em 86 bilhões de dólares, representando 150% do PIB.

