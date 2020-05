Giuseppe Conte assegurou que os apoios financeiros vão chegar a casa da população "nos próximos dias".

Primeiro-ministro italiano pede desculpa pelo atraso das ajudas à população

Giuseppe Conte, primeiro-ministro de Itália, pediu desculpa aos milhões de italianos que ainda não receberam a prometida assistência social. "Peço desculpa em nome do governo, e garanto-vos que continuaremos a pressionar para que os pagamentos e o financiamento sejam concluídos o mais rápido possível", comprometeu-se nas redes sociais.

Na longa publicação que além de assinalar o 1º de maio, também antecede o regresso ao trabalho de vários setores do país, Conte enunciou as diversas cartas que lhe foram dirigidas pela população que há mais de dois meses vive uma situação catastrófica.

"Li com interesse as soluções propostas pela Luciana, que de Turim me contou a sua paixão pela restauração, um ofício que aprendeu depois de uma longa gaveta nos subúrbios, com uma longa lista de dicas para repartir o mais rápido possível, com várias medidas para proteger a saúde", partilhou. "Senti toda a paixão do Tonino pelo seu salão de barbeiro, aberto a poder em 1978, o apego às ferramentas do ofício: tesoura, a navalha. Estou certo de que, com o respeito pelas regras adoptadas, a curva de contágio poderá abrandar consideravelmente em alguns territórios. E atividades como a sua podem levantar mais cedo do esperado a porta: se baixarmos o risco de contrair o vírus e respeitarmos os protocolos de segurança, muitos clientes voltarão a cortar o cabelo sem serem bloqueado pelo medo", reforçou numa altura em que o país contabiliza mais de 100 mil casos de infeção pelo novo coronavírus no país.

Conte fez ainda questão de lembrar que nos últimos 50 dias, Itália teve "de pôr em prática um esforço económico igual ao de manobras orçamentais inteiras realizadas em 2 ou 3 anos". Muitos receberam apoio, disse, "outros receberão nos próximos dias".



