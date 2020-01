Netanyahu estava em Washington prestes a reunir com Donald Trump quando o procurador-geral de Israel apresentou as acusações num tribunal de Jerusalém

Primeiro-ministro israelita formalmente acusado de corrupção

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, foi esta terça-feira formalmente acusado de corrupção por suborno, fraude e quebra de confiança em três casos distintos.



O procurador-geral Avichai Mandelblit apresentou a acusação num tribunal de Jerusalém enquanto Netanyahu estava em Washington para reuniões com o presidente dos EUA, Donald Trump, a propósito do há muito falado “plano de paz" entre EUA e Israel para o Médio Oriente. Foi o canal televisivo norte-americano CNN que avançou com a notícia do avanço do processo jurídico.

A acusação do primeiro-ministro, que está no poder há dez anos consecutivos, seguiu a sua desistência do pedido de imunidade parlamentar. O Knesset, parlamento israelita, havia sido convocado para discutir o pedido de imunidade, que se previa ser rejeitado, mas esta terça-feira, a pouco mais de um mês das eleições legislativas, que estão marcadas para dia 2 de março, o primeiro ministro israelita divulgou uma declaração no Facebook esta terça-feira, onde declara que o processo de imunidade no parlamento teria sido um "circo" e ele não queria participar de um "jogo sujo".

O passo atrás neste pedido de proteção abriu a possibilidade para que os processos legais avançassem, ainda que seja imprevisível quantos meses ou até anos possam ser necessários para que haja desenvolvimentos. Segundo a lei israelita, Netanyahu não tem nenhuma obrigação legal de se demitir.

Em causa estão as acusações de novembro do ano passado que denunciavam suborno, fraude e quebra de confiança por alegações de que o primeiro ministro israelita terá concedido favores estatais no valor de centenas de milhões de euros a barões dos media israelitas em troca de presentes e cobertura mediática favorável.

Netanyahu nega qualquer irregularidade, dizendo que é vítima de uma caça às bruxas pelos órgãos de comunicação social e pela esquerda política com o objetivo de remover um líder de direita popular.